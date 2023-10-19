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Белый дом анонсировал выступление Байдена по Израилю и Украине

Ведомости

19 октября президент США Джо Байден выступит с обращением к нации, в котором затронет нападение палестинской группировки «Хамас» на Израиль и ситуацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Уточняется, что Байден произнесет речь из Овального кабинета в 20:00 19 октября по времени Восточного побережья США (03:00 20 октября мск).

18 октября американский президент посетил Израиль и заявил о поддержке США. Он также анонсировал обращение к конгрессу с просьбой предоставить «беспрецедентный» пакет помощи Израилю.

Ранее в Белом доме заявили о необходимости поддержки как Израиля, так и Украины. В ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация будет добиваться выделения дополнительной помощи Киеву и в случае необходимости обратится за дополнительным финансированием для Израиля.

Ранее по теме: Шеф Пентагона: США могут одновременно поддерживать Израиль и Украину

NBC со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом, сообщает, что Байден намерен запросить у конгресса $100 млрд. Из них $60 млрд пойдет на дополнительное финансирование для Украины, а остальная часть – на оказание помощи Израилю, Тайваню и охрану границы США и Мексики.

30 сентября палата представителей конгресса США одобрила промежуточный проект финансирования правительства страны, который позволит обеспечить его работу в течение 45 дней. Он исключает предоставление дополнительной финансовой помощи Украине. Позже документ утвердил сенат и подписал президент США Джо Байден.

В Кремле ранее заявили, что поддержка Киева западными странами будет снижаться независимо от ситуации в Израиле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это происходит, потому что «технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться». Он добавил, что на этот процесс также влияют «эмоциональная усталость» и возникающие вопросы, «на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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