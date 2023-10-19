Белый дом анонсировал выступление Байдена по Израилю и Украине

В Кремле ранее заявили, что поддержка Киева западными странами будет снижаться независимо от ситуации в Израиле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это происходит, потому что «технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться». Он добавил, что на этот процесс также влияют «эмоциональная усталость» и возникающие вопросы, «на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков».