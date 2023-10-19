Белый дом анонсировал выступление Байдена по Израилю и Украине
19 октября президент США Джо Байден выступит с обращением к нации, в котором затронет нападение палестинской группировки «Хамас» на Израиль и ситуацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Уточняется, что Байден произнесет речь из Овального кабинета в 20:00 19 октября по времени Восточного побережья США (03:00 20 октября мск).
18 октября американский президент посетил Израиль и заявил о поддержке США. Он также анонсировал обращение к конгрессу с просьбой предоставить «беспрецедентный» пакет помощи Израилю.
Ранее в Белом доме заявили о необходимости поддержки как Израиля, так и Украины. В ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация будет добиваться выделения дополнительной помощи Киеву и в случае необходимости обратится за дополнительным финансированием для Израиля.
NBC со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом, сообщает, что Байден намерен запросить у конгресса $100 млрд. Из них $60 млрд пойдет на дополнительное финансирование для Украины, а остальная часть – на оказание помощи Израилю, Тайваню и охрану границы США и Мексики.
30 сентября палата представителей конгресса США одобрила промежуточный проект финансирования правительства страны, который позволит обеспечить его работу в течение 45 дней. Он исключает предоставление дополнительной финансовой помощи Украине. Позже документ утвердил сенат и подписал президент США Джо Байден.
В Кремле ранее заявили, что поддержка Киева западными странами будет снижаться независимо от ситуации в Израиле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это происходит, потому что «технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться». Он добавил, что на этот процесс также влияют «эмоциональная усталость» и возникающие вопросы, «на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков».