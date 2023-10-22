Израиль эвакуирует 14 общин на границе с Ливаном
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и минобороны страны заявили о готовящейся эвакуации 14 населенных пунктов, расположенных на границе с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.
«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (NEMA) министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на дополнительные общины на севере Израиля», – говорится в совместном заявлении.
Расширение эвакуации одобрил министр обороны страны Йоав Галлант, командование проинформировало о решении глав местных властей. Эвакуация затронет 14 общин: Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цив'он и Рамот Нафтали.
Израиль последние две недели подвергается обстрелам со стороны ливанской группировки «Хезболла» и ее палестинских союзников, отмечает The Times of Israel. По данным издания, многие жители северных приграничных городов покинули свои дома из-за нападений со стороны Ливана.
Израиль 20 октября объявил об эвакуации жителей из населенного пункта Кирьят-Шмона, который находится недалеко от границы с Ливаном. 18 октября правительство Израиля одобрило эвакуацию жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 5 км от ливанской границы. 16 октября было объявлено об эвакуации из 28 населенных пунктов, которые расположены в пределах 2 км от границы с Ливаном.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
В знак солидарности с палестинцами поддерживаемая Ираном шиитская группировка «Хезболла», находящаяся в Ливане, утром 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан.