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Политика

Израиль эвакуирует 14 общин на границе с Ливаном

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и минобороны страны заявили о готовящейся эвакуации 14 населенных пунктов, расположенных на границе с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (NEMA) министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на дополнительные общины на севере Израиля», – говорится в совместном заявлении.

Расширение эвакуации одобрил министр обороны страны Йоав Галлант, командование проинформировало о решении глав местных властей. Эвакуация затронет 14 общин:  Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цив'он и Рамот Нафтали.

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Израиль последние две недели подвергается обстрелам со стороны ливанской группировки «Хезболла» и ее палестинских союзников, отмечает The Times of Israel. По данным издания, многие жители северных приграничных городов покинули свои дома из-за нападений со стороны Ливана.

Израиль 20 октября объявил об эвакуации жителей из населенного пункта Кирьят-Шмона, который находится недалеко от границы с Ливаном. 18 октября правительство Израиля одобрило эвакуацию жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 5 км от ливанской границы. 16 октября было объявлено об эвакуации из 28 населенных пунктов, которые расположены в пределах 2 км от границы с Ливаном. 

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

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В знак солидарности с палестинцами поддерживаемая Ираном шиитская группировка «Хезболла», находящаяся в Ливане, утром 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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