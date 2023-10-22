Израиль эвакуирует 14 общин на границе с Ливаном

Израиль 20 октября объявил об эвакуации жителей из населенного пункта Кирьят-Шмона, который находится недалеко от границы с Ливаном. 18 октября правительство Израиля одобрило эвакуацию жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 5 км от ливанской границы. 16 октября было объявлено об эвакуации из 28 населенных пунктов, которые расположены в пределах 2 км от границы с Ливаном.