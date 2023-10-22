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Кабмин поддержал идею об уведомлении службы 112 о подлетах беспилотников

Ведомости

Правительство РФ поддержало предложение о создании короткого номера, по которому граждане смогли бы оперативно сообщать о появлении в небе подозрительных беспилотников. Об этом МЧС России сообщило в ответ на запрос зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, пишет «РИА Новости».

Как отмечается в письме ведомства, в постановление правительства РФ «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи» внесут изменения «в части дополнительного включения в него служб, реагирующих на пролеты беспилотных летательных аппаратов».

По мнению Даванкова, заметивший подозрительный беспилотник человек сможет сообщить о нем по номеру 112, после чего оператор передаст координаты ответственным службам. Вице-спикер Госдумы в августе после очередной атаки БПЛА на Москву сообщил о своем предложении открыть горячую линию для тех, кто заметил в небе БПЛА. Кроме того, он указал на отсутствие «понятных памяток по атакам беспилотников». Даванков призвал также точечно предупреждать людей по СМС «по выявленной траектории движения беспилотника».

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«Важно, чтобы люди заранее узнавали о приближении беспилотников и могли принять все необходимые меры», – писал он в своем Telegram-канале. 

В России регулярно сообщают о падениях и атаках БПЛА на регионы. В частности, дроны фиксировали в Москве и области. 30 мая депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал, что в ближайшее время будет инициирован закон, предусматривающий уголовную ответственность за съемку полетов беспилотников. В августе стало известно, что члены Совета Федерации разработали законопроект, которым предлагают запретить распространение в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак беспилотников и других военных сведений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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