Кабмин поддержал идею об уведомлении службы 112 о подлетах беспилотников

По мнению Даванкова, заметивший подозрительный беспилотник человек сможет сообщить о нем по номеру 112, после чего оператор передаст координаты ответственным службам. Вице-спикер Госдумы в августе после очередной атаки БПЛА на Москву сообщил о своем предложении открыть горячую линию для тех, кто заметил в небе БПЛА. Кроме того, он указал на отсутствие «понятных памяток по атакам беспилотников». Даванков призвал также точечно предупреждать людей по СМС «по выявленной траектории движения беспилотника».