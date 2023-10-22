Кабмин поддержал идею об уведомлении службы 112 о подлетах беспилотников
Правительство РФ поддержало предложение о создании короткого номера, по которому граждане смогли бы оперативно сообщать о появлении в небе подозрительных беспилотников. Об этом МЧС России сообщило в ответ на запрос зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, пишет «РИА Новости».
Как отмечается в письме ведомства, в постановление правительства РФ «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи» внесут изменения «в части дополнительного включения в него служб, реагирующих на пролеты беспилотных летательных аппаратов».
По мнению Даванкова, заметивший подозрительный беспилотник человек сможет сообщить о нем по номеру 112, после чего оператор передаст координаты ответственным службам. Вице-спикер Госдумы в августе после очередной атаки БПЛА на Москву сообщил о своем предложении открыть горячую линию для тех, кто заметил в небе БПЛА. Кроме того, он указал на отсутствие «понятных памяток по атакам беспилотников». Даванков призвал также точечно предупреждать людей по СМС «по выявленной траектории движения беспилотника».
«Важно, чтобы люди заранее узнавали о приближении беспилотников и могли принять все необходимые меры», – писал он в своем Telegram-канале.
В России регулярно сообщают о падениях и атаках БПЛА на регионы. В частности, дроны фиксировали в Москве и области. 30 мая депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал, что в ближайшее время будет инициирован закон, предусматривающий уголовную ответственность за съемку полетов беспилотников. В августе стало известно, что члены Совета Федерации разработали законопроект, которым предлагают запретить распространение в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак беспилотников и других военных сведений.