Умер экс-депутат Госдумы Адриан Пузановский

Пузановский родился в Молдавской ССР, защитил докторскую степень по экономическим наукам, был профессором кафедры мировой экономики РГТЭУ (было присоединено к РЭУ им.Плеханова), а также возглавлял кафедру в Костромском сельскохозяйственном институте.