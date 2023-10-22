Умер экс-депутат Госдумы Адриан Пузановский
Бывший депутат Госдумы Адриан Пузановский умер на 82-м году жизни 21 октября, сообщил вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов в своем Telegram-канале.
«21 октября ушел из жизни Адриан Пузановский», – написал он.
Неверов добавил, что Пузановский был депутатом первых трех созывов ГД, представлял интересы жителей Костромской области. В третий созыв Госдумы был избран от группы «Народный депутат».
Пузановский родился в Молдавской ССР, защитил докторскую степень по экономическим наукам, был профессором кафедры мировой экономики РГТЭУ (было присоединено к РЭУ им.Плеханова), а также возглавлял кафедру в Костромском сельскохозяйственном институте.