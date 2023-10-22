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Умер экс-депутат Госдумы Адриан Пузановский

Ведомости

Бывший депутат Госдумы Адриан Пузановский умер на 82-м году жизни 21 октября, сообщил вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов в своем Telegram-канале.

«21 октября ушел из жизни Адриан Пузановский», – написал он.

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Неверов добавил, что Пузановский был депутатом первых трех созывов ГД, представлял интересы жителей Костромской области. В третий созыв Госдумы был избран от группы «Народный депутат».

Пузановский родился в Молдавской ССР, защитил докторскую степень по экономическим наукам, был профессором кафедры мировой экономики РГТЭУ (было присоединено к РЭУ им.Плеханова), а также возглавлял кафедру в Костромском сельскохозяйственном институте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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