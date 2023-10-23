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Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей мира

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей мира. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку <...>. Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире», – написал он.

Трамп также пообещал, что в случае победы на выборах президента США в 2024 г. он сделает все возможное, чтобы восстановить и «очистить» город. По его словам, эта цель является частью его предвыборной кампании. Ранее Трамп неоднократно обвинял Байдена и представителей Демократической партии в использовании судебной системы для достижения своих политических целей.

В отношении Трампа расследуются четыре уголовных дела. В общей сложности ему предъявлено 91 обвинение в четырех разных юрисдикциях. В частности, одно из дел касается передачи $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс – в обмен на молчание об их связи. В июле Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам из-за секретных документов, которые были обнаружены в его резиденции. В августе в его отношении было выдвинуто еще одно обвинение, которое связано в том числе со сговором после президентских выборов 2020 г., которое в итоге привело к штурму Капитолия сторонниками Трампа в январе 2021 г. В результате произошедшего погибли пять человек. Четвертое обвинение касалось вмешательства в выборы штата Джорджия в 2020 г. Трамп не признал вину.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 г. О намерении участвовать в выборах Трамп объявил еще в ноябре 2022 г. Действующий президент США Джо Байден также планирует баллотироваться на второй срок, он объявил об этом в апреле 2023 г.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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