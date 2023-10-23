Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей мира

В отношении Трампа расследуются четыре уголовных дела. В общей сложности ему предъявлено 91 обвинение в четырех разных юрисдикциях. В частности, одно из дел касается передачи $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс – в обмен на молчание об их связи. В июле Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам из-за секретных документов, которые были обнаружены в его резиденции. В августе в его отношении было выдвинуто еще одно обвинение, которое связано в том числе со сговором после президентских выборов 2020 г., которое в итоге привело к штурму Капитолия сторонниками Трампа в январе 2021 г. В результате произошедшего погибли пять человек. Четвертое обвинение касалось вмешательства в выборы штата Джорджия в 2020 г. Трамп не признал вину.