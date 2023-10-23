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Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению поправки в закон о выборах президента

Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента России. Трансляция заседания комитета велась на сайте ГД.

«Мы тогда будем просить Государственную думу эти два законопроекта поставить вместе», – сказал председатель комитета по госстроительству и соавтор законопроекта Павел Крашенинников.

Законопроект, вносящий изменения в закон о выборах президента, был внесен в Госдуму 5 октября группой депутатов и сенаторов во главе с Крашенинниковым и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству Андреем Клишасом. В первом чтении законопроект одобрен 17 октября.

В частности, поправки закрепляют возможность софинансирования подготовки и проведения президентских выборов из бюджетов регионов и местных бюджетов. Помимо этого, в законопроекте уточняются правила фото- и видеосъемки на избирательных участках: ее могут проводить только те лица, у которых есть на это законодательное право, при этом нарушение тайны голосования и контроль за выбором избирателей недопустимы.

Ранее по теме: Госдума планирует принять поправки в закон о выборах президента на этой неделе

Кроме того, согласно поправкам, на заседаниях избирательных комиссий во время подсчета голосов и определении итогов могут присутствовать только те сотрудники аккредитованных СМИ, которые работают в редакции по трудовому договору. Законопроектом также повышаются пределы расходов на агитационные материалы.

Как писали ранее «Ведомости», Госдума планирует оперативно рассмотреть изменения в закон о выборах президента. Как заявил один из авторов поправок, член комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин, закон будет принят оперативно и вступит в силу до того, как будут объявлены выборы президента.

Выборы президента должны пройти 17 марта 2024 г. Решение о назначении выборов президента принимается не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Совет Федерации должен объявить о назначении выборов с 8 по 18 декабря.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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