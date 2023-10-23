Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению поправки в закон о выборах президента
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента России. Трансляция заседания комитета велась на сайте ГД.
«Мы тогда будем просить Государственную думу эти два законопроекта поставить вместе», – сказал председатель комитета по госстроительству и соавтор законопроекта Павел Крашенинников.
Законопроект, вносящий изменения в закон о выборах президента, был внесен в Госдуму 5 октября группой депутатов и сенаторов во главе с Крашенинниковым и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству Андреем Клишасом. В первом чтении законопроект одобрен 17 октября.
В частности, поправки закрепляют возможность софинансирования подготовки и проведения президентских выборов из бюджетов регионов и местных бюджетов. Помимо этого, в законопроекте уточняются правила фото- и видеосъемки на избирательных участках: ее могут проводить только те лица, у которых есть на это законодательное право, при этом нарушение тайны голосования и контроль за выбором избирателей недопустимы.
Кроме того, согласно поправкам, на заседаниях избирательных комиссий во время подсчета голосов и определении итогов могут присутствовать только те сотрудники аккредитованных СМИ, которые работают в редакции по трудовому договору. Законопроектом также повышаются пределы расходов на агитационные материалы.
Как писали ранее «Ведомости», Госдума планирует оперативно рассмотреть изменения в закон о выборах президента. Как заявил один из авторов поправок, член комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин, закон будет принят оперативно и вступит в силу до того, как будут объявлены выборы президента.
Выборы президента должны пройти 17 марта 2024 г. Решение о назначении выборов президента принимается не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Совет Федерации должен объявить о назначении выборов с 8 по 18 декабря.