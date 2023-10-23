Эрдоган предложил ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщила администрация президента Турции в X (ранее Twitter).
Эрдоган подписал протокол 23 октября и передал его парламенту на ратификацию. Других деталей администрация президента не предоставила.
Швеция попросила о членстве в НАТО через четыре месяца после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Примерно в тот же момент о намерении вступить в Североатлантический альянс объявила и Финляндия, которую приняли в состав военного блока в апреле 2023 г.
Изначально предполагалось, что Швецию и Финляндию примут в НАТО одновременно, но вступление Швеции в НАТО блокировала Турция, которая требовала от Стокгольма выполнения обязательств по борьбе с терроризмом. Еще в сентябре Эрдоган говорил, что предпринятых Швецией шагов для вступления в альянс недостаточно.
Также соглашение о принятии Швеции в НАТО до сих пор не ратифицировала Венгрия. По правилам альянса, его расширение возможно только при одобрении новых участников со стороны всех действующих членов.