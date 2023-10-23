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Эрдоган предложил ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО. Об этом сообщила администрация президента Турции в X (ранее Twitter).

Эрдоган подписал протокол 23 октября и передал его парламенту на ратификацию. Других деталей администрация президента не предоставила.

Швеция попросила о членстве в НАТО через четыре месяца после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Примерно в тот же момент о намерении вступить в Североатлантический альянс объявила и Финляндия, которую приняли в состав военного блока в апреле 2023 г. 

Изначально предполагалось, что Швецию и Финляндию примут в НАТО одновременно, но вступление Швеции в НАТО блокировала Турция, которая требовала от Стокгольма выполнения обязательств по борьбе с терроризмом. Еще в сентябре Эрдоган говорил, что предпринятых Швецией шагов для вступления в альянс недостаточно. 

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Также соглашение о принятии Швеции в НАТО до сих пор не ратифицировала Венгрия. По правилам альянса, его расширение возможно только при одобрении новых участников со стороны всех действующих членов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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