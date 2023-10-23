Эрдоган предложил ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО

Швеция попросила о членстве в НАТО через четыре месяца после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Примерно в тот же момент о намерении вступить в Североатлантический альянс объявила и Финляндия, которую приняли в состав военного блока в апреле 2023 г.