Песков позитивно оценил предложение Рошаля вывезти раненых детей из Газы

24 октября международная благотворительная организация Save the Children сообщила, что по меньшей мере 2000 детей были убиты в Газе за последние 17 дней и еще 27 погибли на Западном берегу. Также 27 детей были убиты в Израиле. При этом 4600 детей ранены и не смогли получить надлежащую помощь. Директор Save the Children на палестинской территории Джейсон Ли от имени организации призвал все стороны принять немедленные меры по защите жизней детей, а международное сообщество – поддержать эти усилия.