Песков позитивно оценил предложение Рошаля вывезти раненых детей из Газы
Кремль позитивно оценивает предложение врача Леонида Рошаля об эвакуации всех раненных в секторе Газа детей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, такой призыв можно оценивать только позитивно. Сейчас, к сожалению, в Газе происходит гуманитарная катастрофа», – сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что в сектор Газа необходимо доставлять гуманитарную помощь, но через КПП «Рафах» грузовики не допускаются. По словам Пескова, не более двух десятков грузовиков пустили, а людей не выпускают.
Ситуация в регионе катастрофическая и может ухудшить при начале наземной операции, добавил Песков.
В интервью «Комсомольской правде» Рошаль заявил, что из Газы необходимо вывезти раненных детей, чтобы оказать им медицинскую помощь в других странах. Он отметил, что этим вопросом должен заниматься Красный Крест.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. Армия обороны страны в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
В результате боевых действий, по последним данным, погибли около 8000 человек. По данным телеканала Al Jazeera, в секторе Газа было убито более 6500 человек, из которых 2704 ребенка. Ранения получили более 17 400 человек.
24 октября международная благотворительная организация Save the Children сообщила, что по меньшей мере 2000 детей были убиты в Газе за последние 17 дней и еще 27 погибли на Западном берегу. Также 27 детей были убиты в Израиле. При этом 4600 детей ранены и не смогли получить надлежащую помощь. Директор Save the Children на палестинской территории Джейсон Ли от имени организации призвал все стороны принять немедленные меры по защите жизней детей, а международное сообщество – поддержать эти усилия.