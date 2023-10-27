Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

Ли Кэцян занимал должность премьера Госсовета два срока подряд – с 2013 г. по март 2023 г., когда его сменил Ли Цян по решению переизбранного на третий срок председателя КНР Си Цзиньпина. С 2008 по 2013 г. Ли Кэцян был вице-премьером. Он окончил Пекинский университет и получил степень доктора экономических наук в 1995 г. До прихода на должность премьер-министра и главы Госсовета Ли Кэцян был губернатором провинции Хэнань.