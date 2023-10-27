Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, который возглавлял правительство с начала председательства Си Цзиньпина в 2013 г., умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает китайское телевидение CCTV.
По информации агентства Xinhua, смерть наступила 27 октября в 00:10 (26 октября 19:10 мск) из-за сердечного приступа, который произошел внезапно 26 октября. Незадолго до этого политик отдыхал в Шанхае.
Ли Кэцян занимал должность премьера Госсовета два срока подряд – с 2013 г. по март 2023 г., когда его сменил Ли Цян по решению переизбранного на третий срок председателя КНР Си Цзиньпина. С 2008 по 2013 г. Ли Кэцян был вице-премьером. Он окончил Пекинский университет и получил степень доктора экономических наук в 1995 г. До прихода на должность премьер-министра и главы Госсовета Ли Кэцян был губернатором провинции Хэнань.
Телеканал CNBC пишет, что будучи премьер-министром, Ли Кэцян настаивал на развитии торгового сотрудничества между Китаем и другими странами, а также на снятии ограничений на передвижение людей и товаров внутри Китая. Он также выступал за «массовое предпринимательство и инновации».