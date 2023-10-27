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В Норвегии чиновник убрал венок российского консула с памятника военным

Ведомости

Мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд «пришел в ярость» после того, как российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям, и убрал его, передает NRK.

Российский дипломат, как уточняется, проигнорировал призывы не проводить памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения города от оккупации немцев в 1944 г., произнес речь и возложил венок, который закрыл венок от муниципалитета Сер-Варангер. Меланд после этого убрал венок, но он был возвращен на место гражданкой РФ.

Как отмечает издание, в Киркенесе на протяжении многих лет люди проводили памятные мероприятия 25 октября, в 2022 г. они вылились в акцию протеста против российской спецоперации на Украине. В начала августа мэр округа Ханс-Якоб Бона заявил, что пригласит украинского президента Владимира Зеленского на 80-летие освобождения Восточного Финнмарка – самой северной провинции Норвегии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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