В Норвегии чиновник убрал венок российского консула с памятника военным
Мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд «пришел в ярость» после того, как российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям, и убрал его, передает NRK.
Российский дипломат, как уточняется, проигнорировал призывы не проводить памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения города от оккупации немцев в 1944 г., произнес речь и возложил венок, который закрыл венок от муниципалитета Сер-Варангер. Меланд после этого убрал венок, но он был возвращен на место гражданкой РФ.
Как отмечает издание, в Киркенесе на протяжении многих лет люди проводили памятные мероприятия 25 октября, в 2022 г. они вылились в акцию протеста против российской спецоперации на Украине. В начала августа мэр округа Ханс-Якоб Бона заявил, что пригласит украинского президента Владимира Зеленского на 80-летие освобождения Восточного Финнмарка – самой северной провинции Норвегии.