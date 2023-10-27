В Норвегии чиновник убрал венок российского консула с памятника военным

Как отмечает издание, в Киркенесе на протяжении многих лет люди проводили памятные мероприятия 25 октября, в 2022 г. они вылились в акцию протеста против российской спецоперации на Украине. В начала августа мэр округа Ханс-Якоб Бона заявил, что пригласит украинского президента Владимира Зеленского на 80-летие освобождения Восточного Финнмарка – самой северной провинции Норвегии.