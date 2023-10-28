Военные нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ
Российские военные нанесли удары по живой силе и технике четырех бригад ВСУ в ДНР, в том числе под Угледаром и Урожайным, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» <...> нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ», — заявил Чехов.
Военные, принадлежащие к группировке «Центр», успешно отразили четыре нападения штурмовых групп ВСУ в районах сел Торское и Петровское на краснолиманском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра подразделения Александр Савчук.