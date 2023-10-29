Обломки сбитой воздушной цели упали в Ростове-на-Дону
Несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, упавшие обломки нанесли «повреждения имуществу». Сведений о пострадавших нет.
Система ПВО сработала в Ростовской области в 11:25. По словам главы региона, была поражена «воздушная цель».
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Ростовской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях.