Шойгу предупредил об угрозе столкновения ядерных держав из-за политики Запада
Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о последствиях политики Запада, которая создает угрозу прямого столкновения ядерных держав. Об этом он заявил, выступая в Пекине с докладом на 10-м Сяншаньском форуме по теме сотрудничества в области глобальной безопасности.
«Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Шойгу также отметил, что США и страны НАТО продолжают рассчитывать на подрыв безопасности России. «Однако ситуация в зоне специальной военной операции свидетельствует о бесперспективности этих планов», – добавил он.
Министр обороны вновь подчеркнул, что Москва открыта к переговорам, если диалог будет честным и равноправным. Тем не менее, плодотворные переговоры вряд ли возможны без пересмотра Западом «своей деструктивной линии, которая предусматривает нанесение России "стратегического поражения"».
Сяншанский форум проходит в Пекине с 29 по 31 октября. Он проводится с 2006 г., его организацией занимается Китайская ассоциация военных наук и Китайский институт международных стратегических исследований. В Минобороны отметили, что в мероприятии принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств.