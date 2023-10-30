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Шойгу предупредил об угрозе столкновения ядерных держав из-за политики Запада

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о последствиях политики Запада, которая создает угрозу прямого столкновения ядерных держав. Об этом он заявил, выступая в Пекине с докладом на 10-м Сяншаньском форуме по теме сотрудничества в области глобальной безопасности.

«Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Шойгу также отметил, что США и страны НАТО продолжают рассчитывать на подрыв безопасности России. «Однако ситуация в зоне специальной военной операции свидетельствует о бесперспективности этих планов», – добавил он.

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Министр обороны вновь подчеркнул, что Москва открыта к переговорам, если диалог будет честным и равноправным. Тем не менее, плодотворные переговоры вряд ли возможны без пересмотра Западом «своей деструктивной линии, которая предусматривает нанесение России "стратегического поражения"».

Сяншанский форум проходит в Пекине с 29 по 31 октября. Он проводится с 2006 г., его организацией занимается Китайская ассоциация военных наук и Китайский институт международных стратегических исследований. В Минобороны отметили, что в мероприятии принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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