Шойгу предупредил об угрозе столкновения ядерных держав из-за политики Запада

Сяншанский форум проходит в Пекине с 29 по 31 октября. Он проводится с 2006 г., его организацией занимается Китайская ассоциация военных наук и Китайский институт международных стратегических исследований. В Минобороны отметили, что в мероприятии принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств.