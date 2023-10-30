Путин проведет совещание по ситуации в Дагестане

На фоне происходящего аэропорт был закрыт, к вечеру все несанкционированно ворвавшиеся в аэропорт люди были выведены из здания. Утром 30 октября Росавиация сообщила, что в связи с нормализацией обстановки аэропорт может возобновить работу 31 октября. До его восстановления, которое может занять 2-3 дня, авиарейсы Махачкалы будут принимать запасные аэродромы, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.