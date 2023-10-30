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Путин проведет совещание по ситуации в Дагестане

Ведомости

Президент России Владимир Путин вечером 30 октября проведет большое совещание, посвященное вопросам попыток влияния западных стран на ситуацию внутри России с помощью палестино-израильского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Путин планирует сегодня ориентировочно в 19:00 провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Состоится подробный разговор», – сказал он. 

Песков также назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы результатом вмешательства извне. «Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая и информационное воздействие извне», – сказал он, уточнив, что «недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать и возбуждать людей» в условиях конфликта. 

Представитель Кремля также не стал оценивать действия региональных властей по ситуации с аэропортом. «Дождемся совещания», – сказал Песков, отметив, что будет как публичная, так и закрытая часть встречи. 

Предполагается, что в совещании примут участие премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и др. 

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29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В результате беспорядков пострадали более 20 человек – как полицейские, так и гражданские лица. Двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Дагестана.

На фоне происходящего аэропорт был закрыт, к вечеру все несанкционированно ворвавшиеся в аэропорт люди были выведены из здания. Утром 30 октября Росавиация сообщила, что в связи с нормализацией обстановки аэропорт может возобновить работу 31 октября. До его восстановления, которое может занять 2-3 дня, авиарейсы Махачкалы будут принимать запасные аэродромы, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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