Путин проведет совещание по ситуации в Дагестане
Президент России Владимир Путин вечером 30 октября проведет большое совещание, посвященное вопросам попыток влияния западных стран на ситуацию внутри России с помощью палестино-израильского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин планирует сегодня ориентировочно в 19:00 провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Состоится подробный разговор», – сказал он.
Песков также назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы результатом вмешательства извне. «Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая и информационное воздействие извне», – сказал он, уточнив, что «недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать и возбуждать людей» в условиях конфликта.
Представитель Кремля также не стал оценивать действия региональных властей по ситуации с аэропортом. «Дождемся совещания», – сказал Песков, отметив, что будет как публичная, так и закрытая часть встречи.
Предполагается, что в совещании примут участие премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и др.
29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа активистов на фоне прибытия туда рейса из Израиля. В результате беспорядков пострадали более 20 человек – как полицейские, так и гражданские лица. Двое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в минздраве Дагестана.
На фоне происходящего аэропорт был закрыт, к вечеру все несанкционированно ворвавшиеся в аэропорт люди были выведены из здания. Утром 30 октября Росавиация сообщила, что в связи с нормализацией обстановки аэропорт может возобновить работу 31 октября. До его восстановления, которое может занять 2-3 дня, авиарейсы Махачкалы будут принимать запасные аэродромы, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
В связи с инцидентом СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).