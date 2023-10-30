В Кремле согласились со словами Шойгу об угрозе столкновения ядерных держав
В Кремле солидарны со словами министра обороны России Сергея Шойгу об угрозе прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы абсолютно солидарны со словами министра обороны», – сказал он.
Во время выступления на 10-м Сяншаньском форуме в Пекине Шойгу заявил, что политика Запада, направленная «на неуклонную эскалацию конфликта» с Россией, несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. По его словам, такой сценарий может обернуться «катастрофическими последствиями».
29 октября в интервью ZDF министр обороны ФРГ Борис Писториус в связи с украинским кризисом и обострением конфликта на Ближнем Востоке выразил мнение, что «нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны».
Ранее российские власти неоднократно критиковали политику Запада в отношении РФ и поставки западного вооружения Киеву. В Кремле указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В то же время западные страны, Россия и Китай не раз подчеркивали, что ядерная война никогда не должна быть развязана, поскольку в ней не может быть победителей.