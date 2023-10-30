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В Кремле согласились со словами Шойгу об угрозе столкновения ядерных держав

Ведомости

В Кремле солидарны со словами министра обороны России Сергея Шойгу об угрозе прямого военного столкновения ядерных держав. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы абсолютно солидарны со словами министра обороны», – сказал он.

Во время выступления на 10-м Сяншаньском форуме в Пекине Шойгу заявил, что политика Запада, направленная «на неуклонную эскалацию конфликта» с Россией, несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав. По его словам, такой сценарий может обернуться «катастрофическими последствиями».

29 октября в интервью ZDF министр обороны ФРГ Борис Писториус в связи с украинским кризисом и обострением конфликта на Ближнем Востоке выразил мнение, что «нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны».

Ранее российские власти неоднократно критиковали политику Запада в отношении РФ и поставки западного вооружения Киеву. В Кремле указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В то же время западные страны, Россия и Китай не раз подчеркивали, что ядерная война никогда не должна быть развязана, поскольку в ней не может быть победителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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