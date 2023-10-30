В Кремле согласились со словами Шойгу об угрозе столкновения ядерных держав

Ранее российские власти неоднократно критиковали политику Запада в отношении РФ и поставки западного вооружения Киеву. В Кремле указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. В то же время западные страны, Россия и Китай не раз подчеркивали, что ядерная война никогда не должна быть развязана, поскольку в ней не может быть победителей.