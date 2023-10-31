Госдума приняла обращение к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

Депутаты Госдумы привели статистику, согласно которой ежедневно в зоне палестино-израильского конфликта погибают свыше 400 детей. Всего за первые три недели в результате боевых действий погибли более 3000 детей, еще около 5000 получили ранения. «Наибольшее число детских смертей приходится на многострадальную Газу, превращающуюся в результате массированных бомбардировок в настоящий «сектор смерти и ужаса». Блокада сектора Газа увеличивает нечеловеческие страдания и мучения палестинских детей и их семей, которые вынуждены буквально выживать без пищи, воды, медикаментов, электричества, топлива и всего того, что составляет основу жизнеобеспечения», – сказано в документе.