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Госдума приняла обращение к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли обращение к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке, следует из думской электронной базы. 

Инициаторами обращения выступили комитеты Госдумы по международным делам и по вопросам семьи, женщин и детей, а также депутат Анна Кузнецова. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 30 октября.

Авторы обращения призвали ООН и парламенты других стран поддержать требование «немедленно, без предварительных условий прекратить боевые действия и остановить неизбирательное применение смертоносного оружия, ведущее к гибели мирных граждан».

Депутаты Госдумы привели статистику, согласно которой ежедневно в зоне палестино-израильского конфликта погибают свыше 400 детей. Всего за первые три недели в результате боевых действий погибли более 3000 детей, еще около 5000 получили ранения. «Наибольшее число детских смертей приходится на многострадальную Газу, превращающуюся в результате массированных бомбардировок в настоящий «сектор смерти и ужаса». Блокада сектора Газа увеличивает нечеловеческие страдания и мучения палестинских детей и их семей, которые вынуждены буквально выживать без пищи, воды, медикаментов, электричества, топлива и всего того, что составляет основу жизнеобеспечения», – сказано в документе.

19 октября депутаты Госдумы поддержали проект обращения «К ООН, парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта». В нем депутаты призвали «незамедлительно принять все возможные меры для безотлагательной остановки кровопролития и эскалации насилия в отношении мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября «Хамас» атаковал южные районы Израиля. В ответ Армия обороны страны (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. В Газе сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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