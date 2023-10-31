В Кремле назвали СБ ООН безальтернативным механизмом

«Подобные инициативы, как та, о которой заявляет турецкая сторона, требуют такого же консенсуса как минимум. Возможен ли он в это сложное время, в этот сложный период критических противоречий и концептуальных изменений, которые происходят, на этот вопрос может ответить только будущее», – резюмировал представитель Кремля.