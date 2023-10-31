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Политика

В Кремле назвали СБ ООН безальтернативным механизмом

Ведомости

Несмотря на большую неэффективность по самым жизненно важным вопросам мировой повестки дня, Совет безопасности ООН остается единственным и безальтернативным международным механизмом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя предложении Турции о создании альтернативы СБ ООН, Песков подчеркнул, что Совбез создавался как продукт очень сложных договоренностей, очень сложного международного консенсуса.

«Подобные инициативы, как та, о которой заявляет турецкая сторона, требуют такого же консенсуса как минимум. Возможен ли он в это сложное время, в этот сложный период критических противоречий и концептуальных изменений, которые происходят, на этот вопрос может ответить только будущее», – резюмировал представитель Кремля.

18 октября, после удара по больнице в секторе Газа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действующую структуру Совета безопасности ООН, заявив о необходимости реформы органа. Эрдоган сказал, что «мир больше пяти», имея в виду пять постоянных членов Совбеза – Россию, США, Китай, Великобританию и Францию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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