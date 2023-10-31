В Кремле назвали СБ ООН безальтернативным механизмом
Несмотря на большую неэффективность по самым жизненно важным вопросам мировой повестки дня, Совет безопасности ООН остается единственным и безальтернативным международным механизмом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя предложении Турции о создании альтернативы СБ ООН, Песков подчеркнул, что Совбез создавался как продукт очень сложных договоренностей, очень сложного международного консенсуса.
«Подобные инициативы, как та, о которой заявляет турецкая сторона, требуют такого же консенсуса как минимум. Возможен ли он в это сложное время, в этот сложный период критических противоречий и концептуальных изменений, которые происходят, на этот вопрос может ответить только будущее», – резюмировал представитель Кремля.
18 октября, после удара по больнице в секторе Газа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действующую структуру Совета безопасности ООН, заявив о необходимости реформы органа. Эрдоган сказал, что «мир больше пяти», имея в виду пять постоянных членов Совбеза – Россию, США, Китай, Великобританию и Францию.