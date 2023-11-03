Газета
Политика

Орбан заявил, что амбициозный план ЕС по Украине провалился

Ведомости

Расчеты Евросоюза на поражение России в конфликте на Украине и смену руководства в Москве не оправдались, стратегия по Украине оказалась провальной. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Астане на саммите Организации тюркских государств.

«Они думают, что Украина победит, а Россия проиграет, после этого в России сменится руководство и они будут вести переговоры уже с новым руководством России. Это провальный план. Он очень амбициозный, но он не сработает», – сказал он (цитата по ТАСС).

В то же время, по словам Орбана, власти ЕС настроены на продолжение финансирования Киева и поставок вооружения. Венгерский премьер вновь призвал разработать «план Б» для Украины, который предполагал бы прекращение огня и мирные переговоры. Он также выступил за построение «новой архитектуры европейской безопасности», которая будет устраивать как Россию, так и Украину, а также будет включать в себя Турцию.

Премьер-министр Венгрии призвал придумать «план Б» для Украины

Орбан подчеркнул, что они не могут и не хотят выделять новые средства для этой страны

В конце октября Орбан предложил подумать о «плане Б» для Украины, поскольку стратегия с выделением средств Киеву на ведение боевых действий провалилась. По его словам, ЕС планировал поддерживать Украину, чтобы та могла победить на поле боя, без урегулирования ситуации путем переговоров. Орбан пояснил, что целью было «не изолировать конфликт, как это было сделано в случае с Крымом».

При этом украинское контрнаступление показало, что Киев не сможет выиграть на поле боя, а президент России Владимир Путин «не допустит неудачи». Орбан отметил, что политики в Европе пока не решаются это признать.

Ранее премьер Венгрии не раз говорил о невозможности победы Украины на поле боя. Единственным способом спасти Украину он называл начало переговоров с Россией. В то же время венгерский премьер отмечал, что Украина уже давно утратила свой суверенитет, а управляют ею западные страны, в частности США. По его словам, при желании Вашингтон мог бы урегулировать конфликт уже «завтра утром».

Москва неоднократно подчеркивала, что остается готовой к переговорам с Украиной. Однако этому процессу препятствует указ, подписанный Зеленским в октябре 2022 г., об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин, поясняли в Кремле.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных