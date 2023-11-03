Орбан заявил, что амбициозный план ЕС по Украине провалился

В то же время, по словам Орбана, власти ЕС настроены на продолжение финансирования Киева и поставок вооружения. Венгерский премьер вновь призвал разработать «план Б» для Украины, который предполагал бы прекращение огня и мирные переговоры. Он также выступил за построение «новой архитектуры европейской безопасности», которая будет устраивать как Россию, так и Украину, а также будет включать в себя Турцию.