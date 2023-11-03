Орбан заявил, что амбициозный план ЕС по Украине провалился
Расчеты Евросоюза на поражение России в конфликте на Украине и смену руководства в Москве не оправдались, стратегия по Украине оказалась провальной. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Астане на саммите Организации тюркских государств.
«Они думают, что Украина победит, а Россия проиграет, после этого в России сменится руководство и они будут вести переговоры уже с новым руководством России. Это провальный план. Он очень амбициозный, но он не сработает», – сказал он (цитата по ТАСС).
В то же время, по словам Орбана, власти ЕС настроены на продолжение финансирования Киева и поставок вооружения. Венгерский премьер вновь призвал разработать «план Б» для Украины, который предполагал бы прекращение огня и мирные переговоры. Он также выступил за построение «новой архитектуры европейской безопасности», которая будет устраивать как Россию, так и Украину, а также будет включать в себя Турцию.
В конце октября Орбан предложил подумать о «плане Б» для Украины, поскольку стратегия с выделением средств Киеву на ведение боевых действий провалилась. По его словам, ЕС планировал поддерживать Украину, чтобы та могла победить на поле боя, без урегулирования ситуации путем переговоров. Орбан пояснил, что целью было «не изолировать конфликт, как это было сделано в случае с Крымом».
При этом украинское контрнаступление показало, что Киев не сможет выиграть на поле боя, а президент России Владимир Путин «не допустит неудачи». Орбан отметил, что политики в Европе пока не решаются это признать.
Ранее премьер Венгрии не раз говорил о невозможности победы Украины на поле боя. Единственным способом спасти Украину он называл начало переговоров с Россией. В то же время венгерский премьер отмечал, что Украина уже давно утратила свой суверенитет, а управляют ею западные страны, в частности США. По его словам, при желании Вашингтон мог бы урегулировать конфликт уже «завтра утром».
Москва неоднократно подчеркивала, что остается готовой к переговорам с Украиной. Однако этому процессу препятствует указ, подписанный Зеленским в октябре 2022 г., об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин, поясняли в Кремле.