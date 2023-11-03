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Филимонов предложил кандидатуру Кувшинникова на пост сенатора

Ведомости

Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников займет пост сенатора от региона. Об этом сообщил врио губернатора Георгий Филимонов в ходе своего представления правительству. 

«Я вношу кандидатуру бывшего губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича на пост сенатора от области», – сказал он (цитата по ТАСС). 

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31 октября президент России Владимир Путин подписал указ, которым временно назначил на должность губернатора Вологодской области Георгия Филимонова вместо подавшего в отставку Олега Кувшинникова. Президент поблагодарил Кувшинникова за работу, которую он провел за 12 лет, и отметил, что знает о желании Кувшинникова «остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем».

Кувшинников руководил регионом с 2011 г. Политическую карьеру начал в 2002 г. как депутат Череповецкой городской думы. В 2006 г. занял пост первого вице-мэра, а спустя год победил на выборах главы города с результатом 65,3%. В декабре 2011 г., после отставки губернатора Вячеслава Позгалева (занимал этот пост с 1996 г.), Кувшинников был назначен врио главы региона, а затем утвержден в этой должности. Дважды переизбирался на прямых выборах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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