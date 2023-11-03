Филимонов предложил кандидатуру Кувшинникова на пост сенатора

Кувшинников руководил регионом с 2011 г. Политическую карьеру начал в 2002 г. как депутат Череповецкой городской думы. В 2006 г. занял пост первого вице-мэра, а спустя год победил на выборах главы города с результатом 65,3%. В декабре 2011 г., после отставки губернатора Вячеслава Позгалева (занимал этот пост с 1996 г.), Кувшинников был назначен врио главы региона, а затем утвержден в этой должности. Дважды переизбирался на прямых выборах.