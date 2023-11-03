Филимонов предложил кандидатуру Кувшинникова на пост сенатора
Бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников займет пост сенатора от региона. Об этом сообщил врио губернатора Георгий Филимонов в ходе своего представления правительству.
«Я вношу кандидатуру бывшего губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича на пост сенатора от области», – сказал он (цитата по ТАСС).
31 октября президент России Владимир Путин подписал указ, которым временно назначил на должность губернатора Вологодской области Георгия Филимонова вместо подавшего в отставку Олега Кувшинникова. Президент поблагодарил Кувшинникова за работу, которую он провел за 12 лет, и отметил, что знает о желании Кувшинникова «остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем».
Кувшинников руководил регионом с 2011 г. Политическую карьеру начал в 2002 г. как депутат Череповецкой городской думы. В 2006 г. занял пост первого вице-мэра, а спустя год победил на выборах главы города с результатом 65,3%. В декабре 2011 г., после отставки губернатора Вячеслава Позгалева (занимал этот пост с 1996 г.), Кувшинников был назначен врио главы региона, а затем утвержден в этой должности. Дважды переизбирался на прямых выборах.