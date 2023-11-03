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Политика

Блинкен: Израиль не намерен брать Газу под свой контроль

Ведомости

Израиль не намерен брать Газу под свой контроль и принимать ответственность за нее после окончания конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Тель-Авив.

«Мы также знаем, что Израиль не может восстановить контроль и вновь взять на себя ответственность за Газу. Важно отметить, что Израиль дал ясно понять, что не имеет ни намерения, ни желание делать это», – цитирует Блинкена «РИА Новости».

Блинкен также заявил, что оставлять «Хамас» у власти в секторе Газа недопустимо.

Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа.

По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 9000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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