Блинкен: Израиль не намерен брать Газу под свой контроль
Израиль не намерен брать Газу под свой контроль и принимать ответственность за нее после окончания конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Тель-Авив.
«Мы также знаем, что Израиль не может восстановить контроль и вновь взять на себя ответственность за Газу. Важно отметить, что Израиль дал ясно понять, что не имеет ни намерения, ни желание делать это», – цитирует Блинкена «РИА Новости».
Блинкен также заявил, что оставлять «Хамас» у власти в секторе Газа недопустимо.
Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа.
По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 9000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.