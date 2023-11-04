Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства нации

Президент России Владимир Путин присудил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Премию президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации в 2023 г. и присвоил ему почетное звание лауреата этой премии. Соответствующий указ президента опубликован 4 ноября на портале правовой информации.