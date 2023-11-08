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«Ростех» сообщил о запусках в зоне спецоперации улучшенных снарядов «Краснополь»

Ведомости

Российские военные начали применять в зоне спецоперации модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Там отметили, что усовершенствованная версия снаряда «успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель».

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Поставки модернизированного вооружения в Вооруженные силы (ВС) РФ начались в середине августа. Тогда в пресс-службе холдинга отказались раскрыть свойства улучшенной версии боеприпаса из соображений безопасности. 

Кроме того, в «Ростехе» сообщили о проведении боевой апробации новых разведывательно-ударных дронов разработки концерна «Калашников» в зоне спецоперации. По ее итогам в случае необходимости дроны будут доработаны. Затем в госкорпорации примут решение по запуску аппаратов в серийное производство.

Минобороны РФ неоднократно отчитывалось о применении снарядов «Краснополь» в зоне спецоперации. Боеприпас был разработан в Конструкторском бюро приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы»). «Краснополь» – корректируемый боеприпас калибра 152 или 155 мм. Его максимальная дальность составляет до 25 км. Снаряд предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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