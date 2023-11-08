«Ростех» сообщил о запусках в зоне спецоперации улучшенных снарядов «Краснополь»

Кроме того, в «Ростехе» сообщили о проведении боевой апробации новых разведывательно-ударных дронов разработки концерна «Калашников» в зоне спецоперации. По ее итогам в случае необходимости дроны будут доработаны. Затем в госкорпорации примут решение по запуску аппаратов в серийное производство.