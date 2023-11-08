«Ростех» сообщил о запусках в зоне спецоперации улучшенных снарядов «Краснополь»
Российские военные начали применять в зоне спецоперации модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Там отметили, что усовершенствованная версия снаряда «успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель».
Поставки модернизированного вооружения в Вооруженные силы (ВС) РФ начались в середине августа. Тогда в пресс-службе холдинга отказались раскрыть свойства улучшенной версии боеприпаса из соображений безопасности.
Кроме того, в «Ростехе» сообщили о проведении боевой апробации новых разведывательно-ударных дронов разработки концерна «Калашников» в зоне спецоперации. По ее итогам в случае необходимости дроны будут доработаны. Затем в госкорпорации примут решение по запуску аппаратов в серийное производство.
Минобороны РФ неоднократно отчитывалось о применении снарядов «Краснополь» в зоне спецоперации. Боеприпас был разработан в Конструкторском бюро приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы»). «Краснополь» – корректируемый боеприпас калибра 152 или 155 мм. Его максимальная дальность составляет до 25 км. Снаряд предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов.