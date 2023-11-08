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Песков заявил о важности диалога по стратегической стабильности России и Запада

Ведомости

Диалог по стратегической стабильности России и Запада необходим, Москва открыта к нему. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Он [диалог] не может осуществляться в режиме одной стороны чтения нотаций другой стороне. Такого режима мы практиковать не будем. Но полагаем, что этот диалог крайне необходим, и, безусловно, мы готовы его начинать», – сказал Песков. 

Он также уточнил, что приостановка работы США и стран НАТО в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) не изменит ситуацию. 

США приняли решение приостановить участие в ДОВСЕ с 7 декабря в связи с выходом России из договора. В Белом доме добавили, что приостановка участия в договоре укрепит потенциал НАТО «в области сдерживания и обороны за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения».

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Процедура выхода России из договора завершилась в полночь 7 ноября, сообщили в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что с учетом вовлеченности западных стран в конфликт и присоединения Финляндии к НАТО «даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России». Закон о денонсации ДОВСЕ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 мая 2023 г. 

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в Париже 19 ноября 1990 г. между 16 государствами – участниками НАТО, включая Бельгию, Великобританию, Германию, США и другие страны, а также участниками Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). В 2007 г. Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО «не начнут добросовестно выполнять этот документ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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