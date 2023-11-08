Песков заявил о важности диалога по стратегической стабильности России и Запада

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в Париже 19 ноября 1990 г. между 16 государствами – участниками НАТО, включая Бельгию, Великобританию, Германию, США и другие страны, а также участниками Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия). В 2007 г. Россия приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО «не начнут добросовестно выполнять этот документ».