Япония выразила сожаление из-за выхода России из договора о ядерном оружии
Токио сожалеет о решении России выйти из двустороннего соглашения о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
«Мы сожалеем об этом решении, принятом в одностороннем порядке без оповещения японской стороны. Мы намерены подтвердить подробности произошедшего по дипломатическим каналам», – сказал он (цитата по ТАСС).
9 ноября распоряжение правительства РФ о прекращении сотрудничества с Японией по ликвидации ядерного оружия подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Российскому МИДу также поручено уведомить об этом японскую сторону.
Москва и Токио заключили соглашение в 1993 г. Его целью является содействие безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые Москва должна была сокращать по двусторонним или многосторонним договорам, а также в соответствии со своими односторонними решениями. В рамках договоренностей был создан Комитет по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия.