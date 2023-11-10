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Япония выразила сожаление из-за выхода России из договора о ядерном оружии

Ведомости

Токио сожалеет о решении России выйти из двустороннего соглашения о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

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«Мы сожалеем об этом решении, принятом в одностороннем порядке без оповещения японской стороны. Мы намерены подтвердить подробности произошедшего по дипломатическим каналам», – сказал он (цитата по ТАСС). 

9 ноября распоряжение правительства РФ о прекращении сотрудничества с Японией по ликвидации ядерного оружия подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Российскому МИДу также поручено уведомить об этом японскую сторону.

Москва и Токио заключили соглашение в 1993 г. Его целью является содействие безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые Москва должна была сокращать по двусторонним или многосторонним договорам, а также в соответствии со своими односторонними решениями. В рамках договоренностей был создан Комитет по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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