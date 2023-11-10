Япония выразила сожаление из-за выхода России из договора о ядерном оружии

Москва и Токио заключили соглашение в 1993 г. Его целью является содействие безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые Москва должна была сокращать по двусторонним или многосторонним договорам, а также в соответствии со своими односторонними решениями. В рамках договоренностей был создан Комитет по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия.