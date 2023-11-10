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СМИ: в Каире два самолета готовятся к эвакуации россиян из Газы

Ведомости

В аэропорту Каира находятся два спецборта Ил-76 для эвакуации граждан России из сектора Газа, сообщили ТАСС и «РИА Новости».

По информации ТАСС, эти самолеты прибыли в Египет с гуманитарным грузом для населения Газы. Как уточнил местный источник «РИА Новостей», в Каир скоро прибудет третье воздушное судно. Ранее сегодня МЧС РФ объявило об отправке из Казани очередной партии гуманитарной помощи в Газу самолетом Ил-76. Борт прибудет в Каир, там гумпомощь будет передана представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые и перенаправят ее населению сектора Газа.

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Ранее сегодня стало известно, что в список на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом включены 85 граждан России. В начале ноября МИД РФ сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном аш-Шейхом о необходимости незамедлительно эвакуировать россиян из сектора Газа, а также о необходимости увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа.

С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа. Это произошло после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 10 800 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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