СМИ: в Каире два самолета готовятся к эвакуации россиян из Газы
В аэропорту Каира находятся два спецборта Ил-76 для эвакуации граждан России из сектора Газа, сообщили ТАСС и «РИА Новости».
По информации ТАСС, эти самолеты прибыли в Египет с гуманитарным грузом для населения Газы. Как уточнил местный источник «РИА Новостей», в Каир скоро прибудет третье воздушное судно. Ранее сегодня МЧС РФ объявило об отправке из Казани очередной партии гуманитарной помощи в Газу самолетом Ил-76. Борт прибудет в Каир, там гумпомощь будет передана представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые и перенаправят ее населению сектора Газа.
Ранее сегодня стало известно, что в список на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом включены 85 граждан России. В начале ноября МИД РФ сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с министром по гражданским делам Палестины Хусейном аш-Шейхом о необходимости незамедлительно эвакуировать россиян из сектора Газа, а также о необходимости увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа.
С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа. Это произошло после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 10 800 человек.