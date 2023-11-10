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В Кремле назвали успешным визит Путина в Казахстан

Ведомости

Визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан был успешным, стороны договорились продолжать расширять взаимодействие, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вчера был очень удобный случай сверки часов для обсуждения текущих вопросов. Повестка дня отношений огромная. По всем направлениям подтверждена и политическая воля, и технологическая, и логистическая готовность продолжать и расширять это взаимодействие. Визит был успешным», – рассказал он.

В ходе общения с журналистами его также спросили, не передавал ли французский президент Эммануэль Макрон через казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева какое-либо послание Москве.

«Нет, тема казахстанско-французских отношений не фигурировала на повестке дня, да и не должна была. Это совершенно разные направления взаимодействия. У нас собственные отношения с Казахстаном. Это отношения особые, союзнические, партнерские, стратегические», – ответил Песков.

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Владимир Путин посетил 9 ноября Казахстан с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с президентом страны Токаевым. По итогам визита было принято совместное заявление двух президентов к 10-летию подписаниям Договора о добрососедстве между странами, а также подписано шесть других документов. Среди них – план совместных действий двух стран на 2024–2026 гг., меморандум министерств энергетики по строительству ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск» в Казахстане, план мероприятий между ФТС и комитетом госдоходов минфина Казахстана и др.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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