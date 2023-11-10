В Кремле назвали успешным визит Путина в Казахстан
Визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан был успешным, стороны договорились продолжать расширять взаимодействие, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вчера был очень удобный случай сверки часов для обсуждения текущих вопросов. Повестка дня отношений огромная. По всем направлениям подтверждена и политическая воля, и технологическая, и логистическая готовность продолжать и расширять это взаимодействие. Визит был успешным», – рассказал он.
В ходе общения с журналистами его также спросили, не передавал ли французский президент Эммануэль Макрон через казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева какое-либо послание Москве.
«Нет, тема казахстанско-французских отношений не фигурировала на повестке дня, да и не должна была. Это совершенно разные направления взаимодействия. У нас собственные отношения с Казахстаном. Это отношения особые, союзнические, партнерские, стратегические», – ответил Песков.
Владимир Путин посетил 9 ноября Казахстан с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с президентом страны Токаевым. По итогам визита было принято совместное заявление двух президентов к 10-летию подписаниям Договора о добрососедстве между странами, а также подписано шесть других документов. Среди них – план совместных действий двух стран на 2024–2026 гг., меморандум министерств энергетики по строительству ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск» в Казахстане, план мероприятий между ФТС и комитетом госдоходов минфина Казахстана и др.