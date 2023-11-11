СМИ: ФРГ и другие страны сомневаются в возможности выделить Киеву 20 млрд евро

Выделять Киеву по 5 млрд евро помощи ежегодно через специальный фонд в июле предложил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По данным издания, выделение средств может не состояться в текущем виде. «Пока не буду говорить, что этот план провалился, но его, безусловно, можно было бы улучшить. У Германии много вопросов... что вполне справедливо. Речь идет о больших деньгах», – сказал один из собеседников агентства.