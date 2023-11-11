СМИ: ФРГ и другие страны сомневаются в возможности выделить Киеву 20 млрд евро
Германия и другие страны Евросоюза выразили сомнения по поводу выделения Украине 20 млрд евро помощи, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Выделять Киеву по 5 млрд евро помощи ежегодно через специальный фонд в июле предложил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По данным издания, выделение средств может не состояться в текущем виде. «Пока не буду говорить, что этот план провалился, но его, безусловно, можно было бы улучшить. У Германии много вопросов... что вполне справедливо. Речь идет о больших деньгах», – сказал один из собеседников агентства.
Некоторые страны ЕС считают, что им будет сложно взять на себя более долгосрочные обязательства, поскольку их бюджеты истощаются. Трое дипломатов предположили, что Евросоюзу будет проще выполнять свои обязательства из года в год, чем «подписаться» на более крупную сумму сразу на четыре года. Дальнейшее обсуждение этого предложения запланировано на 14 ноября.
Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз проинформировал страны-члены, что вряд ли выполнит обещание до марта 2024 г. предоставить Киеву 1 млн снарядов. Поставка должна была быть осуществлена за счет имеющихся запасов, а затем посредством совместных закупок и увеличения производственных мощностей. Пока передано только около 30% от запланированного. Этот вопрос также будет обсуждаться на следующей неделе.