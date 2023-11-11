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СМИ: ФРГ и другие страны сомневаются в возможности выделить Киеву 20 млрд евро

Ведомости

Германия и другие страны Евросоюза выразили сомнения по поводу выделения Украине 20 млрд евро помощи, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Выделять Киеву по 5 млрд евро помощи ежегодно через специальный фонд в июле предложил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По данным издания, выделение средств может не состояться в текущем виде. «Пока не буду говорить, что этот план провалился, но его, безусловно, можно было бы улучшить. У Германии много вопросов... что вполне справедливо. Речь идет о больших деньгах», – сказал один из собеседников агентства.

Некоторые страны ЕС считают, что им будет сложно взять на себя более долгосрочные обязательства, поскольку их бюджеты истощаются. Трое дипломатов предположили, что Евросоюзу будет проще выполнять свои обязательства из года в год, чем «подписаться» на более крупную сумму сразу на четыре года. Дальнейшее обсуждение этого предложения запланировано на 14 ноября.

Накануне  Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз проинформировал страны-члены, что вряд ли выполнит обещание до марта 2024 г. предоставить Киеву 1 млн снарядов. Поставка должна была быть осуществлена за счет имеющихся запасов, а затем посредством совместных закупок и увеличения производственных мощностей. Пока передано только около 30% от запланированного. Этот вопрос также будет обсуждаться на следующей неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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