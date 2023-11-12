СМИ: в Чехии рассмотрели 400 дел за поддержку действий России на Украине
В Чехии растет число случаев уголовного преследования граждан, которые поддерживают российскую спецоперацию на Украине, с начала боевых действий полиция рассмотрела почти 400 таких дел, обвинения предъявлены около сотне человек, передает портал iROZHLAS.
Как пояснил генеральный прокурор Чехии Игорь Стржиж, дела о возможной поддержке действий российской армии могут рассматриваться по двум статьям - об «одобрении преступления» и «отрицании, одобрении и оправдании геноцида».
По словам представителя полиции Ондржея Моравчика, с начала боевых действий полиция расследовала сотни жалоб, по 384 случаям были возбуждены уголовные дела.
«121 случай касается одобрения и других форм поддержки движений или террористических организаций», – пояснил Моравчик.
Полиция также отслеживает возможные преступления, связанные с палестино-израильским конфликтом. Но специальной статистики по такого рода конфликтам не ведется, уточнил Моравчик. По его данным, пока полиция зарегистрировала 14 случаев экстремизма с «антисемитским контекстом».