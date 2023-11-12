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СМИ: в Чехии рассмотрели 400 дел за поддержку действий России на Украине

Ведомости

В Чехии растет число случаев уголовного преследования граждан, которые поддерживают российскую спецоперацию на Украине, с начала боевых действий полиция рассмотрела почти 400 таких дел, обвинения предъявлены около сотне человек, передает портал iROZHLAS.

Как пояснил генеральный прокурор Чехии Игорь Стржиж, дела о возможной поддержке действий российской армии могут рассматриваться по двум статьям - об «одобрении преступления» и «отрицании, одобрении и оправдании геноцида».

По словам представителя полиции Ондржея Моравчика, с начала боевых действий полиция расследовала сотни жалоб, по 384 случаям были возбуждены уголовные дела.

«121 случай касается одобрения и других форм поддержки движений или террористических организаций», – пояснил Моравчик.

Полиция также отслеживает возможные преступления, связанные с палестино-израильским конфликтом. Но специальной статистики по такого рода конфликтам не ведется, уточнил Моравчик. По его данным, пока полиция зарегистрировала 14 случаев экстремизма с «антисемитским контекстом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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