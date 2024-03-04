Еврокомиссар: Зеленский не учел необходимость покупать снаряды самостоятельно
Президент Украины Владимир Зеленский не учел того, что Евросоюз пообещал поставить Киеву часть снарядов, но не бесплатно. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции Franceinfo.
Он сказал, что заявление Зеленского о «безвозмездной передаче» снарядов не соответствует действительности.
«Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год 1 млн снарядов. <…> Я сказал "поставить", а не "передать", – отметил Бретон и добавил, что ЕС рассматривал три пути поставок оружия Украине, среди которых безвозмездная передача. В рамках последней Киев получил около 300 000 снарядов. Через месяц эта цифра должна составить почти 550 000.
Два других способа передачи оружия – прямая покупка снарядов у производственной базы ЕС и двусторонние поставки между соседними государствами. Напрямую Киев закупил свыше 350 000 снарядов, отметил Бретон. Таким образом, Украина уже получила около 900 000 единиц боеприпасов. Цифры по двусторонним контрактам еврокомиссар раскрывать не стал. Но даже без этого Украина смогла добиться обещанного 1 млн снарядов.
В начале февраля Politico со ссылкой на источники писало, что на фоне невыполнения ЕС обещаний поставить Киеву 1 млн боеприпасов к марту 2024 г. Чехия призвала закупить снаряды в третьих странах. По данным издания, ЕС может обратиться к оружейным компаниям в Южной Корее, Турции или ЮАР. Сама Чехия уже нашла источники для закупки Украине порядка 800 000 артиллерийских боеприпасов за пределами ЕС. Речь идет о снарядах калибром 155 мм и 122 мм.
29 февраля агентство Bloomberg сообщало, что из-за нехватки вооружения и ситуации на фронте власти Украины не исключают возможного прорыва обороны страны Вооруженными силами России. Это может произойти уже летом. Опасения властей Украины усиливаются в связи с тем, что за последний месяц ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов, включая Авдеевку, Северное, Победу, Ласточкино и Петровское.