Еврокомиссар: Зеленский не учел необходимость покупать снаряды самостоятельно

«Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год 1 млн снарядов. <…> Я сказал "поставить", а не "передать", – отметил Бретон и добавил, что ЕС рассматривал три пути поставок оружия Украине, среди которых безвозмездная передача. В рамках последней Киев получил около 300 000 снарядов. Через месяц эта цифра должна составить почти 550 000.