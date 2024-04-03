Выпуск атомной подлодки США Columbia задерживается из-за перебоев логистики
Выпуск атомной подводной лодки Columbia для ВМС США задерживается на 12-16 месяцев из-за нехватки квалифицированной рабочей силы, проблем с проектированием и нарушением в логистических цепочках после пандемии ковида. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявления представителей ВМС США.
Представители ВМС сообщили изданию, что задержка производства новых подлодок более чем на год по сравнению с текущей целью, намеченной на октябрь 2027 г., вынуждает рассматривать вопрос о продлении срока службы атомных подводных лодок класса Ohio.
«Мы по-прежнему наблюдаем негативную динамику оттока кадров во многих регионах, в некоторых местах отток удвоился по сравнению с началом пандемии, в других случаях он еще больше», – цитирует агентство вице-адмирала Джеймса Дауни.
Отмечается, что также имеются задержки на несколько лет в графике выпуска авианосцев и фрегатов для американской армии.
По данным Reuters, ВМС США все еще намерены сохранить Columbia в качестве главного приоритета, так как она является стартовой платформой для морской части ядерной «триады» оружия с ядерными боеголовками, которая также включает межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и бомбардировщики с ядерными боеголовками.