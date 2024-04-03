Выпуск атомной подлодки США Columbia задерживается из-за перебоев логистики

По данным Reuters, ВМС США все еще намерены сохранить Columbia в качестве главного приоритета, так как она является стартовой платформой для морской части ядерной «триады» оружия с ядерными боеголовками, которая также включает межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и бомбардировщики с ядерными боеголовками.