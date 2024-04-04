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Антонов: США не следует давать советы России

Ведомости

США не та страна, которая может давать советы России, для восстановления российско-американских отношений Вашингтону следует отказаться от идеи нанесения РФ стратегического поражения. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена. 

«Не американцам давать нам советы. <...> От нас все время чего-то требуют, не желая понять, что Россия не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики», – отметил дипломат. 

Антонов призвал США перестать лгать себе и другим, напомнив, это не Россия приблизилась к границам НАТО, ввела «бессчетное количество санкций» и начала массовые выдворения дипломатов. По его словам, сложившаяся ситуация в отношения РФ и США является «исключительным выбором» Запада, который долгое время злоупотреблял доверием Москвы. 

«Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств. Мы не приемлем попыток диктата, вмешательства в наши внутренние дела, стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития», – подчеркнул Антонов.

2 апреля в интервью LCI госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для налаживания отношений с США России нужно изменить свою политику. Он отметил, что поведение Москвы привело к тому, что «происходит сейчас у нее в отношениях с G20, G7 и остальным миром». При этом Блинкен подчеркнул, что у США «никогда не было идеи» исключить Россию.

На фоне начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, а также заморозили российские активы за рубежом. В ЕС неоднократно заявляли, что одной из целей санкций является изоляция России на международной арене. В Кремле ранее говорили о невозможности этого. В феврале 2024 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад продолжит оказывать давление на Россию и ее союзников с целью изолировать Москву.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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