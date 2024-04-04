Антонов: США не следует давать советы России

2 апреля в интервью LCI госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для налаживания отношений с США России нужно изменить свою политику. Он отметил, что поведение Москвы привело к тому, что «происходит сейчас у нее в отношениях с G20, G7 и остальным миром». При этом Блинкен подчеркнул, что у США «никогда не было идеи» исключить Россию.