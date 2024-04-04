Антонов: США не следует давать советы России
США не та страна, которая может давать советы России, для восстановления российско-американских отношений Вашингтону следует отказаться от идеи нанесения РФ стратегического поражения. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Не американцам давать нам советы. <...> От нас все время чего-то требуют, не желая понять, что Россия не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики», – отметил дипломат.
Антонов призвал США перестать лгать себе и другим, напомнив, это не Россия приблизилась к границам НАТО, ввела «бессчетное количество санкций» и начала массовые выдворения дипломатов. По его словам, сложившаяся ситуация в отношения РФ и США является «исключительным выбором» Запада, который долгое время злоупотреблял доверием Москвы.
«Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств. Мы не приемлем попыток диктата, вмешательства в наши внутренние дела, стремления США навязать свои ценности и модель государственного развития», – подчеркнул Антонов.
2 апреля в интервью LCI госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для налаживания отношений с США России нужно изменить свою политику. Он отметил, что поведение Москвы привело к тому, что «происходит сейчас у нее в отношениях с G20, G7 и остальным миром». При этом Блинкен подчеркнул, что у США «никогда не было идеи» исключить Россию.
На фоне начала боевых действий на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, а также заморозили российские активы за рубежом. В ЕС неоднократно заявляли, что одной из целей санкций является изоляция России на международной арене. В Кремле ранее говорили о невозможности этого. В феврале 2024 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад продолжит оказывать давление на Россию и ее союзников с целью изолировать Москву.