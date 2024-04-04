В МИД РФ заявили о рисках выхода кризиса на Украине за свои географические рамки
Кризис на Украине может выйти за свои географические рамки в случае «авантюрных действий» даже одной страны НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «РИА Новости».
«В результате авантюрных действий даже одной – двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», – сказал он.
Грушко отметил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину говорят о готовности идти по пути эскалации. При этом сам Запад терпит «на земле» стратегическое поражение, добавил дипломат. Он подчеркнул, что любая угроза безопасности России не останется без ответа.
Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что агрессивная политика НАТО в отношении России может привести к полной деградации военно-политической обстановки в Европе. По его словам, текущие отношения России и НАТО можно охарактеризовать как «более чем холодная война».
До этого ряд зарубежных политиков уже говорили о возможном прямом столкновении НАТО и РФ в случае проигрыша Украины. В декабре 2023 г. такой сценарий допускал президент США Джо Байден. Позже аналогичное заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла слова Остина безумием.
Выступая в Гостином дворе в марте, президент России Владимир Путин выразил мнение, что конфликт между Россией и НАТО приблизит вероятность третьей мировой войны, в которой никто не заинтересован. При этом в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля он отверг заявления о якобы намерениях РФ напасть на Европу. Он напомнил, что конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира были спровоцированы Западом.