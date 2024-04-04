Министр обороны Британии заявил о переходе мира в «довоенную эпоху»

До этого ряд зарубежных политиков уже говорили о возможном прямом столкновении НАТО и РФ в случае проигрыша Украины. В декабре 2023 г. такой сценарий допускал президент США Джо Байден. Позже аналогичное заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла слова Остина безумием. Президент России Владимир Путин в марте говорил, что конфликт между Россией и НАТО приблизит вероятность третьей мировой войны, в которой никто не заинтересован.