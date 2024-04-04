Министр обороны Британии заявил о переходе мира в «довоенную эпоху»
Мир перешел из послевоенной эпохи в «довоенную». Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс в колонке для The Telegraph.
«Сегодня мы должны еще раз срочно задуматься о будущем Североатлантического союза. Мы перешли из послевоенного мира в довоенный», – отметил Шаппс.
Министр выразил мнение, что ситуация в мире с каждым днем все больше приближается к роману Джорджа Оруэлла «1984». По его словам, для защиты демократии и НАТО необходимо удвоить усилия по поддержке Украины, увеличить расходы на оборону и укрепить евроатлантический оборонный сектор.
Шаппс подчеркнул, что ситуация, когда страны-члены НАТО не могут выделить на оборону даже 2% ВВП, больше не может продолжаться, поскольку нельзя «играть в русскую рулетку со своим будущим».
Ранее 3 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко предупредил, что кризис на Украине может выйти за свои географические рамки в случае «авантюрных действий» даже одной-двух стран НАТО. Он подчеркнул, что любая угроза безопасности России не останется без ответа.
Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов охарактеризовал текущие отношения России и НАТО как «более чем холодная война». Он добавил, что агрессивная политика НАТО в отношении России может привести «к полной деградации» военно-политической обстановки в Европе.
До этого ряд зарубежных политиков уже говорили о возможном прямом столкновении НАТО и РФ в случае проигрыша Украины. В декабре 2023 г. такой сценарий допускал президент США Джо Байден. Позже аналогичное заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла слова Остина безумием. Президент России Владимир Путин в марте говорил, что конфликт между Россией и НАТО приблизит вероятность третьей мировой войны, в которой никто не заинтересован.