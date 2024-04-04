Песков перенаправил в Минобороны вопрос о стамбульской мирной инициативе
Комментировать высказывания министра обороны России Сергея Шойгу о стамбульской мирной инициативе следует Минобороны, а не Кремлю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь лучше вам обратиться в Министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских телефонных контактов на уровне министров обороны. Поэтому было бы неуместно это комментировать из Кремля», – сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Шойгу, согласно которым переговоры по Украине могут состояться на основе «Стамбульской мирной инициативы» [документах на российско-украинских переговорах в марте 2022 г].
3 апреля состоялся телефонный разговор на уровне министров обороны между главами ведомств России и Франции, о чем сообщила французская газета Le Monde. В ходе общения Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню затронули темы Украины и теракта в «Крокус сити холле». Согласно заявлению Минобороны РФ, Шойгу отметил готовность России к диалогу по Украине на основе «стамбульской мирной инициативы».
В июне 2023 г. президент России Владимир Путин показал согласованный в Турции договор с Киевом, который был согласован в Стамбуле годом ранее. Путин уточнял, что документ включает 18 статей и в нем прописано до единиц боевой техники и личного состава ВС Украины.