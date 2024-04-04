Песков перенаправил в Минобороны вопрос о стамбульской мирной инициативе

«Здесь лучше вам обратиться в Министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских телефонных контактов на уровне министров обороны. Поэтому было бы неуместно это комментировать из Кремля», – сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Шойгу, согласно которым переговоры по Украине могут состояться на основе «Стамбульской мирной инициативы» [документах на российско-украинских переговорах в марте 2022 г].