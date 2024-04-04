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Песков перенаправил в Минобороны вопрос о стамбульской мирной инициативе

Ведомости

Комментировать высказывания министра обороны России Сергея Шойгу о стамбульской мирной инициативе следует Минобороны, а не Кремлю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь лучше вам обратиться в Министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских телефонных контактов на уровне министров обороны. Поэтому было бы неуместно это комментировать из Кремля», – сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Шойгу, согласно которым переговоры по Украине могут состояться на основе «Стамбульской мирной инициативы» [документах на российско-украинских переговорах в марте 2022 г].

3 апреля состоялся телефонный разговор на уровне министров обороны между главами ведомств России и Франции, о чем сообщила французская газета Le Monde. В ходе общения Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню затронули темы Украины и теракта в «Крокус сити холле». Согласно заявлению Минобороны РФ, Шойгу отметил готовность России к диалогу по Украине на основе «стамбульской мирной инициативы».

В июне 2023 г. президент России Владимир Путин показал согласованный в Турции договор с Киевом, который был согласован в Стамбуле годом ранее. Путин уточнял, что документ включает 18 статей и в нем прописано до единиц боевой техники и личного состава ВС Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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