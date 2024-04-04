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«РИА Новости»: ВС РФ ударили по танковому училищу в Харькове

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по танковому училищу в подконтрольном Украине городе Харькове. Об этом сообщил «РИА Новости» координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег-харьковчан. По его информации, в здании находились иностранные танки и инструкторы.

«Под удар попало танковое училище по улице Полтавский Шлях, 192, в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», – сообщил Лебедев.

Также был атакован Мерефянский механический завод рядом с Харьковом. На предприятии, по сведениям подполья, создавали и хранили БПЛА. В сводке Минобороны РФ также сообщается об ударе в этом направлении.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены: склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника вооруженных сил Украины в 135-ти районах», – говорится в сообщении ведомства.

Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуются только военные и энергетические объектам, а также связанная с ними инфраструктуре.

1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове, где находятся около 1,3 млн жителей, практически полностью разрушена энергетическая инфраструктура. Он назвал ситуацию «очень тяжелой». В городе пришлось досрочно завершить отопительный сезон, отключить уличное освещение и ввести почасовой график отключения света. По словам Терехова, у украинских властей есть план эвакуации населения из города, но пока необходимости в этом нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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