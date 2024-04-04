«РИА Новости»: ВС РФ ударили по танковому училищу в Харькове

1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове, где находятся около 1,3 млн жителей, практически полностью разрушена энергетическая инфраструктура. Он назвал ситуацию «очень тяжелой». В городе пришлось досрочно завершить отопительный сезон, отключить уличное освещение и ввести почасовой график отключения света. По словам Терехова, у украинских властей есть план эвакуации населения из города, но пока необходимости в этом нет.