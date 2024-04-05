США внесут в Совбез резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе
США на следующей неделе вынесут на голосование в Совете Безопасности ООН проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы вынесем на голосование эту резолюцию в начале следующей недели», – сказал он в ходе брифинга (цитата по ТАСС).
Кирби выразил надежду, что Россия поддержит этот документ.
В марте постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал документ политизированным и оторванным от реальности.
В феврале президент США Джо Байден отдал распоряжение вступить в прямой диалог с Россией по теме возможной разработки ею противоспутникового оружия космического базирования. Впервые о «серьезной угрозе национальной безопасности» заявил 14 февраля председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер.
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе уже в 2024 г. Однако, как сообщала NYT, мнения американских спецслужб разделились, будет ли это настоящее оружие или лишь макет боеголовки.
Российские власти отрицают какие-либо планы по размещению ядерного оружия в космосе. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает категорически против этого. По его словам, в космосе Россия делает только то, что есть у других стран, включая США. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также подчеркивал, что у РФ нет проектов с размещением ядерного оружия в космосе.