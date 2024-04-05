ГБР Украины передало государству $589 000 со счетов российских компаний
Госбюро расследований (ГБР) Украины передало в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 млн грн (около $589 000 по курсу украинского Нацбанка) со счетов компаний, владельцами которых являются россияне.
Ранее средства на счетах этих компаний были арестованы по решению Печерского районного суда в Киеве. В ведомстве уточнили, что речь идет о компаниях, которые занимались на Украине продажей химической продукции. Названия предприятий не приводятся. Отмечается, что полученные доходы якобы направлялись в Россию.
31 января руководитель фонда госимущества Украины Виталий Коваль сообщил, что в бюджет Украины поступили первые $850 000, которые были арестованы в результате западных санкций.
В эту сумму входят сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сенатора от Запорожской области Дмитрия Ворона и активы одной из компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.
В октябре 2022 г. совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил список лиц, подпадающих под санкции. В их число тогда же вошли Сальдо и Дерипаска.