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ГБР Украины передало государству $589 000 со счетов российских компаний

Ведомости

Госбюро расследований (ГБР) Украины передало в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 млн грн (около $589 000 по курсу украинского Нацбанка) со счетов компаний, владельцами которых являются россияне.

Ранее средства на счетах этих компаний были арестованы по решению Печерского районного суда в Киеве. В ведомстве уточнили, что речь идет о компаниях, которые занимались на Украине продажей химической продукции. Названия предприятий не приводятся. Отмечается, что полученные доходы якобы направлялись в Россию.

31 января руководитель фонда госимущества Украины Виталий Коваль сообщил, что в бюджет Украины поступили первые $850 000, которые были арестованы в результате западных санкций.

В эту сумму входят сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сенатора от Запорожской области Дмитрия Ворона и активы одной из компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.

В октябре 2022 г. совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил список лиц, подпадающих под санкции. В их число тогда же вошли Сальдо и Дерипаска.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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