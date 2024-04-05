ГБР Украины передало государству $589 000 со счетов российских компаний

Ранее средства на счетах этих компаний были арестованы по решению Печерского районного суда в Киеве. В ведомстве уточнили, что речь идет о компаниях, которые занимались на Украине продажей химической продукции. Названия предприятий не приводятся. Отмечается, что полученные доходы якобы направлялись в Россию.