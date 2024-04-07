Пеллегрини победил во втором туре президентских выборов в Словакии

В первом туре выборов, который состоялся 23 марта, ни одному из кандидатов не удалось получить необходимого для победы абсолютного большинства. После подсчета 100% голосов Корчок занял первое место с результатом 42,51%, Пеллегрини оказался на втором месте с 37,02%. Третьим в гонке стал бывший министр юстиции Штефан Харабин, который набрал 11,73%.