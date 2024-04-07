Пеллегрини победил во втором туре президентских выборов в Словакии
Во втором туре президентских выборов в Словакии после подсчета 100% голосов победил выступающий против поставок оружия на Украину Петер Пеллегрини, следует из данных Статистического управления республики.
За него проголосовало 1,41 млн человек (53,12%), его соперник Иван Корчок получил 1,24 млн голосов (46,87%).
В первом туре выборов, который состоялся 23 марта, ни одному из кандидатов не удалось получить необходимого для победы абсолютного большинства. После подсчета 100% голосов Корчок занял первое место с результатом 42,51%, Пеллегрини оказался на втором месте с 37,02%. Третьим в гонке стал бывший министр юстиции Штефан Харабин, который набрал 11,73%.
Президент страны Зузана Чапутова ранее заявила, что не станет участвовать в президентских выборах 23 марта и поддержит кандидатуру Корчока. Мандат действующей главы государства завершается 15 июня 2024 г.