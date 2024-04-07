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Главком ВСУ инициировал проверку из-за вручения повестки журналисту

Ведомости

Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский инициировал служебную проверку из-за попытки вручить повестку журналисту «Следствие.Инфо» Евгению Шульгату. Об этом он сообщил в своем Telegram канале.

Сырский отметил, что профессиональная деятельность журналистов пользуется уважением руководства ВСУ и охраняется законодательством Украины.

В начале апреля было опубликовано расследование Шульгата, посвященное главе департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илье Витюку. В нем говорилось, что жена Витюка Юлия в 2023 г. приобрела квартиру премиум-класса в одном из жилых комлпексов Киева. В декларации было указано, что за жилье заплатили 12,8 млн грн (около $310 000), что почти в два раза меньше рыночной стоимости.

После выхода расследования основатель «Следствие.Инфо» Анна Бабинец сообщила, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) попытались вручить Шульгату повестку в супермаркете. Когда журналист начал снимать их на видео, военные сказали, что фиксируют его отказ и ушли. В издании считают, что они действовали по указанию СБУ и хотели «наказать» расследователя.

СБУ начала проверку. Глава департамента ведомства уточнил изданию «Телеграф», что стоимость квартиры, указанная в декларации, была рыночной и «есть соответствующая оценка». Витюк заверил, что в ближайшее время предоставит необходимые доказательства.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Семенченко с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ.

По информации источника украинского издания «Страна», Семенченко уволили из-за ситуации со слежкой за сотрудниками информационного проекта «Бигус.инфо», в результате которой появилось видео, как сотрудники СМИ принимают наркотические вещества.

16 января редакция «Бигус.инфо» опубликовала заявление, в котором признает факт употребления некоторыми сотрудниками запрещенных веществ на новогоднем корпоративе, при этом подчеркивается, что прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели тех, кто записывал, понятны. Bihus.Info – группа украинских информационных проектов, основанная в 2013 г. журналистами-расследователями во главе с Денисом Бигусом. В группу входят программа расследований «Наши деньги с Денисом Бигусом», IT-проекты «Декларации» и Ring и др.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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