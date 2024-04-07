Главком ВСУ инициировал проверку из-за вручения повестки журналисту

В начале апреля было опубликовано расследование Шульгата, посвященное главе департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илье Витюку. В нем говорилось, что жена Витюка Юлия в 2023 г. приобрела квартиру премиум-класса в одном из жилых комлпексов Киева. В декларации было указано, что за жилье заплатили 12,8 млн грн (около $310 000), что почти в два раза меньше рыночной стоимости.