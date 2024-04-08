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Песков: Кремль негативно оценивает заявления об отправке немецких солдат в Литву

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге журналистам, что Кремль негативно относится к словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об отправке 20 000 немецких солдат в Литву.

В ходе брифинга Пескова также спросили об отношении к тому, что к 2027 г. в Литве может быть создана военная база.

«Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности у наших границ, что, конечно, требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности», – сказал Песков.

8 апреля в Вильнюс прибудет первая группа военных из приписанной к Литве бригады Бундесвера, сообщила пресс-служба литовского Минобороны. Новая бригада будет сформирована из существующих и вновь созданных подразделений. 203-й танковый батальон из Северного Рейна-Вестфалии и 122-й танково-гренадерский батальон из Баварии перебросят в Литву. 

В ходе церемонии отправки солдат Писториус заявил, что первые вылетевшие в Литву 20 солдат стали добровольцами, передают «Известия».

В январе министр обороны ФРГ призвал страну готовиться к возможному конфликту с Россией. Министр отметил, что сейчас немецкие военные располагаются в Литве на случай вероятного конфликта. Полностью литовская оборонительная бригада должна быть укомплектована к 2027 г. Писториус добавил, что, по оценкам экспертов НАТО, альянс может начать конфликт с Россией в течение нескольких лет, поэтому союзники по блоку ведут активную подготовку к такому сценарию. Хотя это лишь догадки, отметил министр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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