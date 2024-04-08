Песков: Кремль негативно оценивает заявления об отправке немецких солдат в Литву

В январе министр обороны ФРГ призвал страну готовиться к возможному конфликту с Россией. Министр отметил, что сейчас немецкие военные располагаются в Литве на случай вероятного конфликта. Полностью литовская оборонительная бригада должна быть укомплектована к 2027 г. Писториус добавил, что, по оценкам экспертов НАТО, альянс может начать конфликт с Россией в течение нескольких лет, поэтому союзники по блоку ведут активную подготовку к такому сценарию. Хотя это лишь догадки, отметил министр.