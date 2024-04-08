Песков: Кремль негативно оценивает заявления об отправке немецких солдат в Литву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге журналистам, что Кремль негативно относится к словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об отправке 20 000 немецких солдат в Литву.
В ходе брифинга Пескова также спросили об отношении к тому, что к 2027 г. в Литве может быть создана военная база.
«Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности у наших границ, что, конечно, требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности», – сказал Песков.
8 апреля в Вильнюс прибудет первая группа военных из приписанной к Литве бригады Бундесвера, сообщила пресс-служба литовского Минобороны. Новая бригада будет сформирована из существующих и вновь созданных подразделений. 203-й танковый батальон из Северного Рейна-Вестфалии и 122-й танково-гренадерский батальон из Баварии перебросят в Литву.
В ходе церемонии отправки солдат Писториус заявил, что первые вылетевшие в Литву 20 солдат стали добровольцами, передают «Известия».
В январе министр обороны ФРГ призвал страну готовиться к возможному конфликту с Россией. Министр отметил, что сейчас немецкие военные располагаются в Литве на случай вероятного конфликта. Полностью литовская оборонительная бригада должна быть укомплектована к 2027 г. Писториус добавил, что, по оценкам экспертов НАТО, альянс может начать конфликт с Россией в течение нескольких лет, поэтому союзники по блоку ведут активную подготовку к такому сценарию. Хотя это лишь догадки, отметил министр.