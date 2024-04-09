Путин поддержал планы Хабирова пойти на новый срок главы Башкирии

В середине января в Башкирии прошли несогласованные акции у здания Баймакского районного суда в связи с оглашением приговора активисту Фаилю Алсынову (внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). Его признали виновным в разжигании межнациональной розни и отправили на четыре года в колонию общего режима. После оглашения приговора у здания суда начались стычки между участниками митинга и полицейскими.