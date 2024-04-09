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Путин поддержал планы Хабирова пойти на новый срок главы Башкирии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение главы Республики Башкортостан Радия Хабирова выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с Хабировым.

«Радий Фаритович, в целом все получается, и планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми», – подчеркнул Путин. 

Президент призвал главу республики «побольше и почаще» встречаться с местными жителями и получать от них обратную связь, потому что всё «из рабочих кабинетов не увидишь и не услышишь».

Выборы главы Башкирии пройдут в единый день голосования 8 сентября 2024 г. Полномочия Хабирова истекают в сентябре 2024 г. В 2019 г. он победил на выборах главы региона с 82,02% голосов.

В середине января в Башкирии прошли несогласованные акции у здания Баймакского районного суда в связи с оглашением приговора активисту Фаилю Алсынову (внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). Его признали виновным в разжигании межнациональной розни и отправили на четыре года в колонию общего режима. После оглашения приговора у здания суда начались стычки между участниками митинга и полицейскими.

Алсынов был одним из руководителей общественного движения «Башкорт» (в 2020 г. Верховный суд Башкирии признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность), которая выступала за суверенитет региона. В 2020 г. Алсынов выступал за сохранение шихана Куштау, вокруг месторождения известняка на котором произошел конфликт между экоактивистами и местными властями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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