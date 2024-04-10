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МИД ввел санкции против представителей госорганов и IT-сектора Великобритании

Ведомости

Россия пополнила свои санкционные списки 22 представителями госорганов и IT-сектора Великобритании, сообщили в МИДе.

Санкции был введены в ответ на «агрессивный антироссийский курс» Лондона. «В рамках которого Лондон декларирует задачу нанесения нашей стране “стратегического поражения на поле боя”, активно применяет механизм санкционных ограничений и ведет подрывную информационно-пропагандистскую кампанию», – говорится в сообщении.

Под ограничения попали сотрудники британских компаний, в частности, производитель программного обеспечения (ПО) Micro Focus Group. По заявлению российского МИДа, компания предоставляла украинским силовикам ПО и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных в целях нанесения ударов по войскам и инфраструктуре РФ.

«В список также вошли лица, причастные к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом», – добавили в ведомстве.

Реестр также пополнили сотрудники юридической фирмы Field Fisher, технологической компании Cisco, Improbable, Helsing, TechUK и др.

12 февраля МИД России ввел персональные санкции против 18 представителей военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании. По заявлению МИДа, так называемые «мозговые тресты, функционирующие на базе крупнейших британских и западных учебных заведений», вносят «весомый вклад в подрывную работу Лондона на российском направлении».

9 апреля президент США Джо Байден продлил на год действие санкций против России в связи с «вредоносной деятельностью правительства РФ». В частности, под таким родом деятельности в документе подразумевается «подрыв проведения свободных и справедливых демократических выборов», участие и содействие «вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий» и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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