МИД ввел санкции против представителей госорганов и IT-сектора Великобритании
Россия пополнила свои санкционные списки 22 представителями госорганов и IT-сектора Великобритании, сообщили в МИДе.
Санкции был введены в ответ на «агрессивный антироссийский курс» Лондона. «В рамках которого Лондон декларирует задачу нанесения нашей стране “стратегического поражения на поле боя”, активно применяет механизм санкционных ограничений и ведет подрывную информационно-пропагандистскую кампанию», – говорится в сообщении.
Под ограничения попали сотрудники британских компаний, в частности, производитель программного обеспечения (ПО) Micro Focus Group. По заявлению российского МИДа, компания предоставляла украинским силовикам ПО и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных в целях нанесения ударов по войскам и инфраструктуре РФ.
«В список также вошли лица, причастные к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом», – добавили в ведомстве.
Реестр также пополнили сотрудники юридической фирмы Field Fisher, технологической компании Cisco, Improbable, Helsing, TechUK и др.
12 февраля МИД России ввел персональные санкции против 18 представителей военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании. По заявлению МИДа, так называемые «мозговые тресты, функционирующие на базе крупнейших британских и западных учебных заведений», вносят «весомый вклад в подрывную работу Лондона на российском направлении».
9 апреля президент США Джо Байден продлил на год действие санкций против России в связи с «вредоносной деятельностью правительства РФ». В частности, под таким родом деятельности в документе подразумевается «подрыв проведения свободных и справедливых демократических выборов», участие и содействие «вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий» и др.