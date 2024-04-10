МИД ввел санкции против представителей госорганов и IT-сектора Великобритании

9 апреля президент США Джо Байден продлил на год действие санкций против России в связи с «вредоносной деятельностью правительства РФ». В частности, под таким родом деятельности в документе подразумевается «подрыв проведения свободных и справедливых демократических выборов», участие и содействие «вредоносной деятельности с использованием кибертехнологий» и др.