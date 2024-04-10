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Министр обороны Польши отверг теории о крушении Ту-154 под Смоленском

Ведомости

Теории о крушении самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского под Смоленском не оправдались, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет «РИА Новости».

«Произошла большая трагедия. Те, кто пытаются и пытались на протяжении лет выдвигать разные теории, не имели успеха и не оправдались», – сказал министр. По его словам, те, кто использовал это дело в своих политических целях, «уничтожили общую память».

Он добавил, что отчет о работе комиссии по расследованию катастрофы будет готов до конца июня. В феврале расследование авиакатастрофы было продлено до 31 декабря 2024 г.

10 апреля исполняется 14 лет со дня авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Посадка проходила в условиях тумана, лайнер врезался в деревья и развалился на части. На его борту было 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни, все они погибли.

По версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) СНГ, причинами крушения стали отказ уйти на запасной аэродром и недостатки в подготовке экипажа. В то же время в декабре 2022 г. сейм Польши признал Россию виновной в катастрофе под Смоленском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что польские власти отказываются «смотреть правде в глаза» и признавать реалии трагедии.

22 января 2024 г. МИД Польши заявил, что официально аннулировал действие письма о намерении подать жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы. В середине декабря 2023 г. министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский заявил, что Варшава откажется от версий о причастности России к крушению в 2010 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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