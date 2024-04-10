Министр обороны Польши отверг теории о крушении Ту-154 под Смоленском
Теории о крушении самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского под Смоленском не оправдались, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет «РИА Новости».
«Произошла большая трагедия. Те, кто пытаются и пытались на протяжении лет выдвигать разные теории, не имели успеха и не оправдались», – сказал министр. По его словам, те, кто использовал это дело в своих политических целях, «уничтожили общую память».
Он добавил, что отчет о работе комиссии по расследованию катастрофы будет готов до конца июня. В феврале расследование авиакатастрофы было продлено до 31 декабря 2024 г.
10 апреля исполняется 14 лет со дня авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Посадка проходила в условиях тумана, лайнер врезался в деревья и развалился на части. На его борту было 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни, все они погибли.
По версии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) СНГ, причинами крушения стали отказ уйти на запасной аэродром и недостатки в подготовке экипажа. В то же время в декабре 2022 г. сейм Польши признал Россию виновной в катастрофе под Смоленском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что польские власти отказываются «смотреть правде в глаза» и признавать реалии трагедии.
22 января 2024 г. МИД Польши заявил, что официально аннулировал действие письма о намерении подать жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы. В середине декабря 2023 г. министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский заявил, что Варшава откажется от версий о причастности России к крушению в 2010 г.