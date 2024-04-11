МИД призвал россиян отказаться от поездок в страны Ближнего Востока
МИД настоятельно рекомендует гражданам РФ не ездить в страны Ближнего Востока, особенно в Израиль, Ливан и Палестину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».
«Напряженная обстановка в регионе Ближнего Востока сохраняется. По-прежнему остается нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем», – сказала она.
Комментируя обстановку в Иордании, Захарова оценила ее как стабильную. По ее словам, перенос боевых действий из сектора Газа на территорию королевства маловероятен.
Аналогичное предупреждение МИД РФ выпускал 20 октября 2023 г. – спустя несколько дней после обострения палестино-израильского конфликта. Тогда, помимо Палестины, Израиля и Ливана, ведомство также рекомендовало воздержаться от поездок в Иорданию.
Боевые действия в секторе Газа начались 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки «Хамас» на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи». За пять месяцев после обострения палестино-израильского конфликта число погибших превысило 33 000 человек.