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МИД призвал россиян отказаться от поездок в страны Ближнего Востока

Ведомости

МИД настоятельно рекомендует гражданам РФ не ездить в страны Ближнего Востока, особенно в Израиль, Ливан и Палестину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Напряженная обстановка в регионе Ближнего Востока сохраняется. По-прежнему остается нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем», – сказала она.

Комментируя обстановку в Иордании, Захарова оценила ее как стабильную. По ее словам, перенос боевых действий из сектора Газа на территорию королевства маловероятен.

Аналогичное предупреждение МИД РФ выпускал 20 октября 2023 г. – спустя несколько дней после обострения палестино-израильского конфликта. Тогда, помимо Палестины, Израиля и Ливана, ведомство также рекомендовало воздержаться от поездок в Иорданию.

Боевые действия в секторе Газа начались 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки «Хамас» на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи». За пять месяцев после обострения палестино-израильского конфликта число погибших превысило 33 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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