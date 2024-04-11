Лавров заявил о важности усилий по антитеррору после трагедии в «Крокусе»
Трагедия в «Крокус сити холле» показала необходимость активизации совместных усилий по противодействию терроризму. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главами и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС.
«Мы нацелены на развитие и антинаркотического сотрудничества», – заявил Лавров, пояснив, что парламенты играют огромную роль в обеспечении своевременного обновления и укрепления законодательной базы для принятия необходимых решений правоохранительными органами против террористов.
22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.
28 марта Росфинмониторинг внес в перечень террористов четырех фигурантов, которые, предположительно, непосредственно причастны к стрельбе в «Крокусе». Это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода. Они также были арестованы.