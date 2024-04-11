Путин в очном формате проведет совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня будет очный [формат совещания]. Редко, но бывает очный, и сегодня будет очный», – пояснил Песков.
На совещании 23 марта Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России отношения с ближайшими партнерами и соседними странами. 22 марта обсуждались меры по борьбе с распространением идей неонацизма. 15 марта на встрече обсудили попытки помешать выборам президента России.