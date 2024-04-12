Песков: РФ научилась бороться с попытками дестабилизации обстановки извне
Символические мероприятия в России, такие как инаугурация главы государства, всегда рассматриваются врагами страны как возможность для новых попыток по дестабилизации обстановки, однако в Кремле научились, как этому противостоять, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так Песков прокомментировал заявление председателя комитета по безопасности Василия Пискарева («Единая Россия»), что очередной виток попыток вмешательства во внутренние дела РФ ожидается с приближением дня инаугурации президента.
«Сейчас такое время, когда все усилия и так находятся на максимуме по обеспечению безопасности во всех сферах, в том числе и информационная безопасность», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
По его словам, попытки вмешательства в дела России не ослабевают.
Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая. Тогда Путин официально вступит в свой пятый президентский срок.