МИД: еще 11 человек вывезли из Газы в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре 2023 г. заявлял, что в Кремле приветствуют тот факт, что усилия российских дипломатов, спасателей, соответствующих служб в контактах со всеми сторонами, имеющими отношение к эвакуации граждан РФ из Газы, дали свои результаты.