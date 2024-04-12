МИД: еще 11 человек вывезли из Газы в Россию
Группу из 11 россиян и членов их семей доставили из Газы спецрейсом Ил-76 в московский аэропорт «Домодедово». Об этом сообщает ситуационно-кризисный центр МИД России.
Всего из зоны Газы выло эвакуировано 1211 человек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре 2023 г. заявлял, что в Кремле приветствуют тот факт, что усилия российских дипломатов, спасателей, соответствующих служб в контактах со всеми сторонами, имеющими отношение к эвакуации граждан РФ из Газы, дали свои результаты.