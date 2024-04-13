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Антонов назвал новые санкции США сигналом Киеву не идти на переговоры с РФ

Ведомости

Новые санкции США, затронувшие поставки алюминия, меди и никеля российского происхождения, являются сигналом для властей Украины не возобновлять переговорный процесс с РФ по урегулированию конфликта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По оценке дипломата, введение этих санкций стало неоправданным и политизированным шагом, который вносит дисбаланс в работу мировых рынков, подключая к ним сателлитов США. Антонов предположил, что введение ограничений может быть ответом на «протянутую Россией руку с конкретными предложениями» по возобновлению переговоров.

«В таком случае цель рестрикций ясна: сигнал Киеву с указаниями ни на что не соглашаться, пусть это и приведет к погибели на фронте», – заключил он.

Вечером 12 апреля Минфин США запретил импорт алюминия, меди и никеля российского производства и ограничил использование этих металлов из РФ на мировых биржах и при торговле деривативами. Запрет распространяется на металлы российского происхождения, произведенные после 13 апреля 2024 г. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, новые запреты США на ключевые металлы в координации с партнерами в Соединенном Королевстве будут нацелены на доходы, которые Россия может получать от продолжения спецоперации на Украине.

В марте сообщалось, что объем экспорта российского необработанного алюминия в страны Евросоюза (ЕС) в январе 2024 г. вырос на 66% к декабрю прошлого года до 26 253 т. В денежном выражении Россия продала металла на 59,3 млн евро (+63%). В феврале стало известно, что поставки российской меди в страны Евросоюза (ЕС) в 2023 г. сократились на 79% по сравнению с 2022 г. до 62 372 т. Объем импорта меди из России в ЕС в 2021–2022 гг. в среднем составлял 296 000 т в год, или 36% от общих закупок этого металла на внешних рынках.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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