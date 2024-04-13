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Новый посол Индии прибыл в Москву

Ведомости

Новый посол Индии в России Винай Кумар 12 апреля прибыл в Москву, сообщил Telegram-канал индийского посольства.

Посла по прибытию в РФ встретили сотрудники Департамента государственного протокола российского МИДа и посольства Индии в Москве во главе с заместителем главы миссии Джиной Уика, рассказали в диппредставительстве.

Перед назначением Кумар получил верительную грамоту от президента и посетил премьер-министра в Нью-Дели, сообщало посольство 5 апреля. Должность посла в Москве ранее занимал Паван Капур.

Кумар работал в индийских миссиях в Ташкенте, Бишкеке, Оттаве, Варшаве, Тегеране, а также постоянном представительстве Индии в Нью-Йорке и Катманду. Он также был политическим координатором Индии в Совете Безопасности ООН и членом Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам Генеральной Ассамблеи ООН. В 2018-2020 гг. занимал должность посла в Афганистане. До своего отъезда в Москву дипломат работал в индийском диппредставительстве в Мьянме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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