Новый посол Индии прибыл в Москву
Новый посол Индии в России Винай Кумар 12 апреля прибыл в Москву, сообщил Telegram-канал индийского посольства.
Посла по прибытию в РФ встретили сотрудники Департамента государственного протокола российского МИДа и посольства Индии в Москве во главе с заместителем главы миссии Джиной Уика, рассказали в диппредставительстве.
Перед назначением Кумар получил верительную грамоту от президента и посетил премьер-министра в Нью-Дели, сообщало посольство 5 апреля. Должность посла в Москве ранее занимал Паван Капур.
Кумар работал в индийских миссиях в Ташкенте, Бишкеке, Оттаве, Варшаве, Тегеране, а также постоянном представительстве Индии в Нью-Йорке и Катманду. Он также был политическим координатором Индии в Совете Безопасности ООН и членом Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам Генеральной Ассамблеи ООН. В 2018-2020 гг. занимал должность посла в Афганистане. До своего отъезда в Москву дипломат работал в индийском диппредставительстве в Мьянме.