Новый посол Индии прибыл в Москву

Кумар работал в индийских миссиях в Ташкенте, Бишкеке, Оттаве, Варшаве, Тегеране, а также постоянном представительстве Индии в Нью-Йорке и Катманду. Он также был политическим координатором Индии в Совете Безопасности ООН и членом Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам Генеральной Ассамблеи ООН. В 2018-2020 гг. занимал должность посла в Афганистане. До своего отъезда в Москву дипломат работал в индийском диппредставительстве в Мьянме.